Франция открыла консульство в Горисе

В городе Горисе Сюникской области Армении открылся офис консула Франции, сообщают армянские СМИ.
На открытии присутствовали посол Франции в Армении Оливье Декотиньи, мэр Гориса Аруш Арушанян, губернатор области Роберт Гукасян, почетный консул Франции Кармен Апунц и другие официальные лица.
Церемония состоялась в рамках проходящей в Горисе 5-й Конференции по децентрализованному сотрудничеству Армения-Франция.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 26 мая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване сообщил о планах открыть консульское агентство Франции в Горисе.