Имидж США рухнул при Трампе

Международный имидж США ухудшился после возвращения Дональда Трампа к власти, тогда как отношение к Китаю, напротив, заметно улучшилось.
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на глобальное исследование компании Morning Consult.
Согласно данным, собранным за последние полтора года в 41 стране мира, после инаугурации Трампа рейтинг США стал быстро снижаться. Особенно резкий спад наблюдался после объявления американским президентом о введении импортных пошлин, что вызвало обеспокоенность на фоне риска новой торговой войны.
Индекс отношения к странам рассчитывается как разница между положительными и негативными откликами. В мае рейтинг США ушёл в минус, тогда как у Китая он впервые с октября 2020 года стал положительным и по состоянию на 30 мая достиг +8,8, против –1,5 у США.
«С января 2025 года в большинстве стран одновременно фиксируется ухудшение отношения к США и улучшение восприятия Китая», — отметил аналитик Morning Consult Джейсон МакМанн.
Исключением остается Россия — здесь отношение к США, напротив, улучшилось. Однако в целом падение репутации США может сказаться и на экономике, поскольку потребители в мире начинают избегать американских товаров и брендов.
Morning Consult также связывает ухудшение имиджа США с так называемым «днем освобождения» — 2 марта Трамп объявил о масштабных пошлинах на импорт, что вызвало негативный резонанс в мире и окончательно «переломило тренд» в пользу Китая.