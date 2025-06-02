Имидж США рухнул при Трампе

Согласно данным, собранным за последние полтора года в 41 стране мира, после инаугурации Трампа рейтинг США стал быстро снижаться. Особенно резкий спад наблюдался после объявления американским президентом о введении импортных пошлин, что вызвало обеспокоенность на фоне риска новой торговой войны.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на глобальное исследование компании Morning Consult.

Международный имидж США ухудшился после возвращения Дональда Трампа к власти, тогда как отношение к Китаю, напротив, заметно улучшилось.

Индекс отношения к странам рассчитывается как разница между положительными и негативными откликами. В мае рейтинг США ушёл в минус, тогда как у Китая он впервые с октября 2020 года стал положительным и по состоянию на 30 мая достиг +8,8, против –1,5 у США.

«С января 2025 года в большинстве стран одновременно фиксируется ухудшение отношения к США и улучшение восприятия Китая», — отметил аналитик Morning Consult Джейсон МакМанн.

Исключением остается Россия — здесь отношение к США, напротив, улучшилось. Однако в целом падение репутации США может сказаться и на экономике, поскольку потребители в мире начинают избегать американских товаров и брендов.

Morning Consult также связывает ухудшение имиджа США с так называемым «днем освобождения» — 2 марта Трамп объявил о масштабных пошлинах на импорт, что вызвало негативный резонанс в мире и окончательно «переломило тренд» в пользу Китая.