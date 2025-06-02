Dongfeng 007 уже в Азербайджане

Dongfeng Motor Group выпустил премиальный гибридный седан Dongfeng 007 (REEV), который без дозаправок проедет путь в 1,200 км, из которых 200 км придутся только на электротягу.
Основные характеристики 007:
• Запас хода до 1,200 км – идеально для дальних поездок
• Размеры автомобиля - 4880x1895x1468 мм
• 15,6-дюймовый мультимедийный экран в центральной консоли, Apple CarPlay
• 19 динамиков и сабвуфер – аудиосистема премиум-класса
• 3 режима вождения: Sport, Eco, Normal
• Электрический подогрев и вентиляция сидений
• Подогреваемый мультифункциональный руль
• Панорамная крыша – ощущение открытого неба
• Легкосплавные диски – 235/50 R19
• Объём багажника — 452 литра / 1,026 литра со сложенными сиденьями
• Клиренс – 163 мм
• Бензин АИ-92, расход топлива 4,5 литра на 100 км
• Индивидуальные динамики в водительском сиденье.
Этот премиальный седан стоит 44 900 AZN. Для записи на тест-драйв и получения дополнительной информации можете связаться с нами по номеру *8999. Адрес: улица Наджафгулу Рафиев, 29 (Хатаи).