Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!

Аграрный сектор Азербайджана переживает настоящий прорыв: впервые фермеры могут приобрести современные зерноуборочные комбайны, внеся всего 10% от их стоимости. Благодаря щедрой государственной поддержке, включающей 40% субсидию от полной стоимости и беспроцентный лизинг на 5 лет, обновление техники стало доступным как никогда. Эта инициатива открывает новые возможности для модернизации сельского хозяйства и повышения урожайности.
Что это значит для фермеров и как воспользоваться программой?
Государственная программа, реализуемая при поддержке Министерства сельского хозяйства Азербайджана и компании ОАО Prior Leasing, делает покупку комбайнов максимально выгодной. Основные условия:
- Первоначальный взнос: всего 10% от стоимости комбайна.
- Государственная субсидия: До 40% от полной стоимости техники покрывается государством, что значительно снижает финансовую нагрузку.
- Беспроцентный лизинг: остаток суммы оформляется в лизинг на 5 лет без начисления процентов, что делает платежи предсказуемыми и доступными.
- Доступные модели: в программе участвуют комбайны ведущих мировых производителей, таких как Case, New Holland и Lovol.
Программа рассчитана на малые и средние фермерские хозяйства, которые ранее не могли позволить себе современное оборудование. Это шанс обновить устаревший парк техники и повысить эффективность работы.
Государственные инвестиции в будущее сельского хозяйства
Государственная поддержка играет ключевую роль в успехе программы. Субсидия в размере 40% от стоимости комбайна – это беспрецедентная мера, направленная на модернизацию аграрного сектора. Беспроцентный лизинг на 5 лет, субсидируемый государством, устраняет барьеры, связанные с высокими процентными ставками, и делает покупку техники доступной даже для небольших хозяйств.
«Эта инициатива – пример того, как государство поддерживает фермеров, создавая условия для устойчивого развития сельского хозяйства. Мы хотим, чтобы каждый аграрий имел доступ к современной технике», – отметил представитель ОАО Prior Leasing.
Такие меры не только помогают фермерам, но и способствуют росту производства зерновых и укреплению продовольственной безопасности страны.
Почему это важно для Азербайджана?
Сельское хозяйство – одна из основ экономики Азербайджана, и модернизация техники напрямую влияет на производительность. По предварительным оценкам, обновление парка комбайнов позволит увеличить урожайность зерновых культур и снизить потери при уборке. Это особенно важно для регионов, где зерновое производство играет ключевую роль.
Программа также поддерживает малые хозяйства, которые составляют значительную часть аграрного сектора. Доступ к комбайнам позволит фермерам сократить затраты на ручной труд, повысить качество уборки урожая и увеличить доходы.
«Я всю жизнь мечтал о собственном комбайне, но цены были неподъемными. Теперь с 10% взносом и субсидией я могу позволить себе технику, которая изменит мое хозяйство», – поделился фермер из Бардинского района.
Как принять участие?
Воспользоваться программой просто: Фермеры могут подать онлайн-заявку на официальном сайте ОАО Prior Leasing (www.priorleasing.az) или обратиться в один из 21 филиалов компании ОАО Prior Leasing, расположенных в различных регионах Азербайджана, включая Баку, Гянджу, Шеки, Губу и другие. Заявки принимаются в порядке очереди, поэтому фермерам рекомендуется не затягивать с подачей документов.
Запуск программы – это не просто финансовая поддержка, а стратегический шаг для развития аграрного сектора Азербайджана. Модернизация техники позволит фермерам работать эффективнее, а стране – укрепить свои позиции на международном рынке зерновых. Программа также демонстрирует приверженность государства поддержке сельского хозяйства и созданию условий для устойчивого экономического роста.
Не упустите шанс обновить технику и вывести свое хозяйство на новый уровень! Обратитесь в ОАО Prior Leasing и станьте частью аграрной революции Азербайджана!