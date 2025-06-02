На Западе спят и видят, как свергнуть «Грузинскую мечту»

Об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя критику со стороны ЕС в адрес нового закона об иноагентах.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил европейских бюрократов «в попытках смены власти в Грузии, заявив, что они хотят привести к руководству страны подконтрольную оппозицию».

«В последние годы было несколько попыток государственного переворота. Все это финансировалось из-за рубежа. У оппозиции есть свои патроны, которые хотят сменить власть в Грузии, потому что она патриотична и защищает интересы народа. Именно это им и не нравится», — заявил Каладзе.

Политик также раскритиковал негативные оценки в адрес закона о «прозрачности иностранного влияния», вступившего в силу с 31 мая: «Они критикуют наш закон, называя его антидемократичным, но при этом в Брюсселе сами обсуждают принятие аналогичного проекта».

Новый акт о регистрации иностранных агентов, принятый парламентом Грузии в третьем чтении 1 апреля, предусматривает уголовную ответственность — до пяти лет тюрьмы — для организаций и физлиц, получающих зарубежное финансирование. Закон вступил в силу через 60 дней после публикации.

По словам представителей правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», предыдущий закон прошлого года оказался неэффективным. Новый документ, по их словам, должен усилить контроль над НПО, которые, как утверждается, играют ключевую роль в дестабилизации ситуации в стране.