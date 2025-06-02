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Почему в Азербайджане закрыли каналы «Матч ТВ»?

Эльмир Алиев, отдел спорта
15:00 1504

Со вчерашнего дня на платформах платных телевизионных операторов Азербайджана закрыто вещание спортивных телеканалов российского «Матч ТВ».

Как сообщили haqqin.az в компании KATV1, на территории Азербайджана приостановлено вещание всех каналов, входящих в семейство «Матч». Это не только федеральный канал с одноименным названием, но также три футбольных канала, каналы «Арена», «Игра», «Премьер», «Боец» и другие.

Причины закрытия в KATV1 не уточнили.

Haqqin.az обратился за разъяснениями в Аудиовизуальный совет Азербайджана. Там пообещали ответить в течение дня.

Вещание российских спортивных каналов в Азербайджане блокировалось и раньше. Но происходило это обычно в дни крупных футбольных турниров - чемпионатов мира и Европы. Делалось это во имя интересов азербайджанских вещателей. В ближайшие дни стартует клубный чемпионат мира по футболу, но «Матч ТВ» правами на показ этого соревнования не обладает. Поэтому странно, почему российские каналы закрыли именно сейчас.

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