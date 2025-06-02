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«Будущее в Карабахе» в центре Баку

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15:04 688

В историческом комплексе «Пассаж 1901» в центре Баку состоялась выставка и ярмарка под названием «Будущее в Карабахе», на которой были представлены изделия ручной работы бывших вынужденных переселенцев.

Мероприятие, организованное Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, было направлено на улучшение условий жизни бывших вынужденных переселенцев, поддержку их экономической активности и расширение возможностей для реализации их продукции.

Заместитель председателя Госкомитета Фуад Гусейнов, открывая мероприятие, отметил, что беженцы и бывшие вынужденные переселенцы окружены всесторонней заботой государства. Он подчеркнул, что президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание улучшению условий их жизни и укреплению социальной защиты.

Фуад Гусейнов также сообщил, что в рамках реализации I Государственной программы по «Великому возвращению» более 200 бывших вынужденных переселенцев были вовлечены в приносящую доход деятельность. Для них были организованы различные тренинги, предоставлены новые знания и навыки по профессиональным направлениям, а также созданы широкие возможности для активного участия на рынке труда.

Обеспечение устойчивого расселения и интеграции бывших вынужденных переселенцев в экономическую деятельность обозначено как одна из приоритетных задач. Подчеркнуто, что для поддержки экономической активности возвращающихся и готовящихся к возвращению граждан принимаются необходимые меры, включая организацию выставок и ярмарок на освобожденных территориях.

В мероприятии приняли участие представители Госкомитета, деятели культуры и искусства, представители бизнес-центров, образовательных и творческих компаний, организаций, оказавших поддержку в проведении мероприятия, эксперты и другие гости. Была подчеркнута важность подобных мероприятий, а бывшим вынужденным переселенцам, занимающимся малым предпринимательством, пожелали успехов в дальнейшей деятельности. В завершение специальным гостям были вручены благодарственные письма.

На ярмарке были продемонстрированы видеоролики, подготовленные Госкомитетом, посвященные возвращению бывших вынужденных переселенцев в новые жилые поселения, а также проведена информационная, разъяснительная и агитационная работа.

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