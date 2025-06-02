USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1932
Подписаться на уведомления
Маск впечатлен действиями Украины
Новость дня
Маск впечатлен действиями Украины

В России перекрыли федеральную трассу после атаки дронов

видео
15:12 943

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в районе поселка Средний Усольского района Иркутской области России перекрыта после атаки дронов, произошедшей накануне, сообщает издание «ИрСити». Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор вблизи военной авиабазы «Белая» растянулся примерно на 10 километров.

Местные жители сообщают, что проезд для грузовых автомобилей в направлении Иркутска полностью заблокирован.

Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, снятое из салона автомобиля, где женщина комментирует: «Дорогу в районе Среднего перекрыли, пришлось ехать чуть ли не по полям, сейчас вернулись на асфальт, но все фуры останавливают».

«Улица Ленина, кажется, никогда не сталкивалась с таким наплывом транспорта — легковые машины, грузовики и автобусы движутся буквально по миллиметру», - отметила корреспондентка «ИрСити».

По словам первого заместителя губернатора Иркутской области Романа Колесова, ограничения на движение по федеральной трассе введены по решению федеральных властей. Сроки снятия ограничений пока не объявлены.

Движение на трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Средний закрыто для всех видов транспорта.

Напомним, что 1 июня Украина осуществила масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», направленную на российские авиабазы в глубоком тылу. По их данным, подготовка атаки велась в течение полутора лет, а целью были базы стратегической авиации, с которых осуществлялись пуски ракет по украинским городам. Беспилотники запускались из кузова грузовика, перевозившего каркасные дома. Атака была направлена на пять российских авиабаз, однако подтвержденные попадания зафиксированы только по двум из них. Георазведывательный эксперт Крис Биггерс (Chris Biggers) представил спутниковые снимки авиабазы Белая в Иркутской области, полученные от компании Umbra Space. На изображениях видны повреждения четырех самолетов Ту-95 и четырех Ту-22М3.

Переговоры Алиева и Байрактара
Переговоры Алиева и Байрактара фото; обновлено 15:50
15:50 1394
Стартовали переговоры России и Украины в Стамбуле
Стартовали переговоры России и Украины в Стамбуле добавлено видео; обновлено 15:47
15:47 5624
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
14:51 526
Минздрав запустил систему для госслужащих
Минздрав запустил систему для госслужащих официоз
11:55 2299
Почему в Азербайджане закрыли каналы «Матч ТВ»?
Почему в Азербайджане закрыли каналы «Матч ТВ»?
15:00 1513
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет?
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет? наш комментарий
10:45 2742
Dongfeng 007 уже в Азербайджане
Dongfeng 007 уже в Азербайджане
14:52 1222
«Моссад» восхитился операцией Украины
«Моссад» восхитился операцией Украины
14:41 1904
Зеленский о том, что делать в случае провала переговоров с Россией
Зеленский о том, что делать в случае провала переговоров с Россией обновлено 15:33
15:33 8935
BP и SOCAR подпишут документ по «Карабаху»
BP и SOCAR подпишут документ по «Карабаху»
14:24 1310
Турки пришли на Каспий
Турки пришли на Каспий
14:09 2357

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Алиева и Байрактара
Переговоры Алиева и Байрактара фото; обновлено 15:50
15:50 1394
Стартовали переговоры России и Украины в Стамбуле
Стартовали переговоры России и Украины в Стамбуле добавлено видео; обновлено 15:47
15:47 5624
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
14:51 526
Минздрав запустил систему для госслужащих
Минздрав запустил систему для госслужащих официоз
11:55 2299
Почему в Азербайджане закрыли каналы «Матч ТВ»?
Почему в Азербайджане закрыли каналы «Матч ТВ»?
15:00 1513
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет?
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет? наш комментарий
10:45 2742
Dongfeng 007 уже в Азербайджане
Dongfeng 007 уже в Азербайджане
14:52 1222
«Моссад» восхитился операцией Украины
«Моссад» восхитился операцией Украины
14:41 1904
Зеленский о том, что делать в случае провала переговоров с Россией
Зеленский о том, что делать в случае провала переговоров с Россией обновлено 15:33
15:33 8935
BP и SOCAR подпишут документ по «Карабаху»
BP и SOCAR подпишут документ по «Карабаху»
14:24 1310
Турки пришли на Каспий
Турки пришли на Каспий
14:09 2357
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться