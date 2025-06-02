В России перекрыли федеральную трассу после атаки дронов

Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, снятое из салона автомобиля, где женщина комментирует: «Дорогу в районе Среднего перекрыли, пришлось ехать чуть ли не по полям, сейчас вернулись на асфальт, но все фуры останавливают».

«Улица Ленина, кажется, никогда не сталкивалась с таким наплывом транспорта — легковые машины, грузовики и автобусы движутся буквально по миллиметру», - отметила корреспондентка «ИрСити».

По словам первого заместителя губернатора Иркутской области Романа Колесова, ограничения на движение по федеральной трассе введены по решению федеральных властей. Сроки снятия ограничений пока не объявлены.

Движение на трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Средний закрыто для всех видов транспорта.

Напомним, что 1 июня Украина осуществила масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», направленную на российские авиабазы в глубоком тылу. По их данным, подготовка атаки велась в течение полутора лет, а целью были базы стратегической авиации, с которых осуществлялись пуски ракет по украинским городам. Беспилотники запускались из кузова грузовика, перевозившего каркасные дома. Атака была направлена на пять российских авиабаз, однако подтвержденные попадания зафиксированы только по двум из них. Георазведывательный эксперт Крис Биггерс (Chris Biggers) представил спутниковые снимки авиабазы Белая в Иркутской области, полученные от компании Umbra Space. На изображениях видны повреждения четырех самолетов Ту-95 и четырех Ту-22М3.