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Лидер Индии обиделся на Канаду

15:17 630

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за шесть лет может пропустить саммит «Группы семи» (G7), который в этом году пройдет в Канаде.

Об этом сообщил телеканал India Today со ссылкой на источники.

По их данным, Канада пока не направила Индии официального приглашения на саммит, который состоится с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис (провинция Альберта). Даже если приглашение будет получено, участие Моди остается маловероятным.

Основная причина — неурегулированные разногласия между Нью-Дели и Оттавой, включая позицию канадского правительства по деятельности сикхских сепаратистов, выступающих за создание независимого государства Халистан в индийском Пенджабе.

Напомним, отношения между двумя странами резко обострились после заявлений Джастина Трюдо в сентябре 2023 года. Он обвинил индийские спецслужбы в причастности к убийству канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара — сторонника идеи Халистана. Это вызвало дипломатический скандал и взаимную высылку дипломатов.

Последняя встреча Моди и Трюдо прошла в июне прошлого года на полях G7 в Италии, но конкретных шагов по нормализации отношений предпринято не было.

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