Лидер Индии обиделся на Канаду

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за шесть лет может пропустить саммит «Группы семи» (G7), который в этом году пройдет в Канаде.

Об этом сообщил телеканал India Today со ссылкой на источники.

По их данным, Канада пока не направила Индии официального приглашения на саммит, который состоится с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис (провинция Альберта). Даже если приглашение будет получено, участие Моди остается маловероятным.