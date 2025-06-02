ВВС Израиля ударили по сектору Газа

ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по десяткам военных целей радикальных группировок в секторе Газа.
Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«За последние сутки израильские ВВС поразили десятки целей по всему сектору Газа», — говорится в официальном заявлении.
Среди целей были военные сооружения, принадлежащие террористическим организациям, оружейные склады, подземные туннели, а также вооружённые отряды радикалов.
Удары стали очередным эпизодом продолжающегося противостояния, в ходе которого израильская армия регулярно наносит удары по объектам, которые, по ее утверждению, используются боевиками для атак на территорию Израиля.