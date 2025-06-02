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Маск впечатлен действиями Украины

ВВС Израиля ударили по сектору Газа

15:31 196

ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по десяткам военных целей радикальных группировок в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«За последние сутки израильские ВВС поразили десятки целей по всему сектору Газа», — говорится в официальном заявлении.

Среди целей были военные сооружения, принадлежащие террористическим организациям, оружейные склады, подземные туннели, а также вооружённые отряды радикалов.

Удары стали очередным эпизодом продолжающегося противостояния, в ходе которого израильская армия регулярно наносит удары по объектам, которые, по ее утверждению, используются боевиками для атак на территорию Израиля.

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