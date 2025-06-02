Роскошная жизнь сына премьера вызвала протесты

Акции протеста в монгольской столице Улан-Баторе начались еще 15 мая. Уже две недели тысячи молодых людей на площади перед зданием правительства требуют отставки премьер-министра страны, пишет «Коммерсант». Поводом стали публикации в социальных сетях подруги сына премьер-министра. Она выложила в соцсетях видео, на которых сын премьера делает ей предложение руки и сердца — с дорогим обручальным кольцом, люксовыми сумочками, подаренным автомобилем марки Mercedes-Benz, а также фейерверками и полетом на вертолете. Ради торжественного момента Тэмуулэн Оюун-Эрдэнэ снял все дома и коттеджи в роскошном монгольском курорте Seven Nuga Resort. Цены на аренду там достигают 1,5 млн тугриков в день, тогда как средний размер заработной платы в стране — 2,5 млн тугриков.

Протестующие требуют от премьер-министра и его сына обнародовать декларации о доходах, чтобы рядовой житель страны смог понять, откуда у Тэмуулэна Оюун-Эрдэнэ деньги на такие дорогие подарки для возлюбленной.

2 июня в парламенте проходит голосование по вотуму доверия премьер-министру страны.