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Россия умудрилась поссориться даже с Венесуэлой

15:39 490

Москва направила запрос властям Венесуэлы по ситуации с задержанием группы российских граждан, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее латиноамериканские СМИ сообщали, что в Каракасе арестован президент российско-венесуэльской торговой палаты (CAVENRU) Роман Фроленко и «его группа казаков». Сообщая об аресте Фроленко, СМИ связали его с тем, что 8 мая он принял участие в открытии в Каракасе памятника Неизвестному солдату в честь 80-летия Победы. Церемонию организовала венесуэльская группировка La Piedrita.

Захарова добавила, что российско-венесуэльская торговая компания «работает сама по себе», желая «развивать торговлю между двумя странами». МИД России, по ее словам, «не видит повода для публичных комментариев относительно практических результатов ее деятельности, равно как и взаимоотношений с посольством Российской Федерации в Каракасе, хотя, разумеется, свои оценки на этот счет у дипведомства есть».

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