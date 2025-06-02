Мерц едет к Трампу говорить об Украине

Как отмечает издание, с момента вступления в должность Мерц подчеркивал, что поддержка Украины является ключевым приоритетом его правительства, особенно на фоне обеспокоенности по поводу приверженности США вопросам европейской безопасности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц 5 июня проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможное «справедливое прекращение огня» в Украине.

«Цели правительства четкие, и канцлер сделает все возможное, чтобы лоббировать перед президентом США справедливое прекращение огня, в том числе с угрозой санкций», — цитирует The Guardian представителя немецкого правительства.

Тем временем 2 июня в Стамбуле стартует второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. По словам представителей Москвы, российская сторона намерена представить свой вариант «меморандума» о прекращении огня уже в ходе встречи.

Однако ранее неоднократные объявления РФ о «режимах тишины» на фронте заканчивались их нарушением, что ставит под сомнение искренность подобных предложений.