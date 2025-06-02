Российский военный заживо закопал женщину

Возле поселка Красный Куст Владимирской области России нашли мертвой 54-летнюю местную жительницу со следами насилия на теле. По подозрению в ее убийстве был задержан участник войны с Украиной, сообщают источники российских журналистов в правоохранительных органах.

Имя убийцы не раскрывается. Родственники жертвы рассказали, что военный напал на нее в ночь с 18 на 19 мая, когда она возвращалась домой. По их словам, он изнасиловал, избил и отвез женщину в безлюдную местность, где бросил умирать, а на следующий день вернулся и закопал в лесу. При вскрытии в легких погибшей нашли землю — то есть военный зарыл ее заживо.

Источники уточнили, что задержанному 22 года. Это житель поселка Красный Куст. В данный момент он участвует в войне против Украины, а домой вернулся в отпуск. По информации издания, задержанный ранее проходил по делу о насилии над несовершеннолетней. Убитая — работница местной библиотеки Людмила Фомина, пишет «Довод».

О том, что она «трагически погибла», также сообщили ее односельчане. «Людмила много лет своей жизни посвятила служению культуре, организуя множество мероприятий, которые оставили яркий след в сердцах людей. Ее доброта, оптимизм и светлая улыбка согревали всех вокруг. Она всегда была на связи, готовая прийти на помощь и поддержать в трудную минуту», — написали они.

За три года с начала вторжения в Украину вернувшиеся с фронта российские военные убили и покалечили более 750 россиян. Погибли по меньшей мере 378 человек, еще в 376 случаях люди получили опасные для жизни тяжелые травмы, подсчитали журналисты на основе открытых источников.