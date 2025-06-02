USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1932
Подписаться на уведомления
Маск впечатлен действиями Украины
Новость дня
Маск впечатлен действиями Украины

Российский военный заживо закопал женщину

15:53 294

Возле поселка Красный Куст Владимирской области России нашли мертвой 54-летнюю местную жительницу со следами насилия на теле. По подозрению в ее убийстве был задержан участник войны с Украиной, сообщают источники российских журналистов в правоохранительных органах.

Имя убийцы не раскрывается. Родственники жертвы рассказали, что военный напал на нее в ночь с 18 на 19 мая, когда она возвращалась домой. По их словам, он изнасиловал, избил и отвез женщину в безлюдную местность, где бросил умирать, а на следующий день вернулся и закопал в лесу. При вскрытии в легких погибшей нашли землю — то есть военный зарыл ее заживо.

Источники уточнили, что задержанному 22 года. Это житель поселка Красный Куст. В данный момент он участвует в войне против Украины, а домой вернулся в отпуск. По информации издания, задержанный ранее проходил по делу о насилии над несовершеннолетней. Убитая — работница местной библиотеки Людмила Фомина, пишет «Довод».

О том, что она «трагически погибла», также сообщили ее односельчане. «Людмила много лет своей жизни посвятила служению культуре, организуя множество мероприятий, которые оставили яркий след в сердцах людей. Ее доброта, оптимизм и светлая улыбка согревали всех вокруг. Она всегда была на связи, готовая прийти на помощь и поддержать в трудную минуту», — написали они.

За три года с начала вторжения в Украину вернувшиеся с фронта российские военные убили и покалечили более 750 россиян. Погибли по меньшей мере 378 человек, еще в 376 случаях люди получили опасные для жизни тяжелые травмы, подсчитали журналисты на основе открытых источников.

Переговоры Алиева и Байрактара
Переговоры Алиева и Байрактара фото; обновлено 15:50
15:50 1405
Стартовали переговоры России и Украины в Стамбуле
Стартовали переговоры России и Украины в Стамбуле добавлено видео; обновлено 15:47
15:47 5637
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
14:51 529
Минздрав запустил систему для госслужащих
Минздрав запустил систему для госслужащих официоз
11:55 2302
Почему в Азербайджане закрыли каналы «Матч ТВ»?
Почему в Азербайджане закрыли каналы «Матч ТВ»?
15:00 1525
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет?
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет? наш комментарий
10:45 2743
Dongfeng 007 уже в Азербайджане
Dongfeng 007 уже в Азербайджане
14:52 1227
«Моссад» восхитился операцией Украины
«Моссад» восхитился операцией Украины
14:41 1918
Зеленский о том, что делать в случае провала переговоров с Россией
Зеленский о том, что делать в случае провала переговоров с Россией обновлено 15:33
15:33 8952
BP и SOCAR подпишут документ по «Карабаху»
BP и SOCAR подпишут документ по «Карабаху»
14:24 1316
Турки пришли на Каспий
Турки пришли на Каспий
14:09 2369

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Алиева и Байрактара
Переговоры Алиева и Байрактара фото; обновлено 15:50
15:50 1405
Стартовали переговоры России и Украины в Стамбуле
Стартовали переговоры России и Украины в Стамбуле добавлено видео; обновлено 15:47
15:47 5637
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
14:51 529
Минздрав запустил систему для госслужащих
Минздрав запустил систему для госслужащих официоз
11:55 2302
Почему в Азербайджане закрыли каналы «Матч ТВ»?
Почему в Азербайджане закрыли каналы «Матч ТВ»?
15:00 1525
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет?
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет? наш комментарий
10:45 2743
Dongfeng 007 уже в Азербайджане
Dongfeng 007 уже в Азербайджане
14:52 1227
«Моссад» восхитился операцией Украины
«Моссад» восхитился операцией Украины
14:41 1918
Зеленский о том, что делать в случае провала переговоров с Россией
Зеленский о том, что делать в случае провала переговоров с Россией обновлено 15:33
15:33 8952
BP и SOCAR подпишут документ по «Карабаху»
BP и SOCAR подпишут документ по «Карабаху»
14:24 1316
Турки пришли на Каспий
Турки пришли на Каспий
14:09 2369
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться