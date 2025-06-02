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Бербок возглавит Генассамблею ООН

15:59 1370

Анналена Бербок станет новым председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Экс-глава МИД Германии и представитель партии «Зеленых» баллотируется на пост без конкурентов, а предстоящие выборы, назначенные на 2 июня, эксперты считают чистой формальностью.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Хотя пост председателя Генассамблеи имеет церемониальный характер, он открывает доступ к дипломатическим инструментам и дает возможность влиять на повестку дня главного представительного органа ООН.

44-летняя Бербок уже выступала перед делегатами с речью, где заявила: «Я буду служить всем 193 государствам-членам, большим и малым. Моя цель — быть объединителем».

Инаугурация нового председателя запланирована на 9 сентября 2025 года, за несколько дней до начала общих дебатов. Срок полномочий составляет один год.

С 2021 по 2025 год Бербок занимала пост министра иностранных дел Германии, зарекомендовав себя как сторонник многосторонней дипломатии и международного права. Ее избрание в ООН воспринимается как знаковый шаг для германской внешней политики на глобальной арене.

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