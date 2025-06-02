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Информация о военной службе граждан теперь на платформе mygov

16:03 972

В рамках сотрудничества Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу с Агентством по инновациям и цифровому развитию граждане теперь могут получать информацию о своей военной службе через платформу mygov удобно, быстро и безопасно.

Ранее доступная только в бумажном виде, эта информация теперь полностью оцифрована. Граждане могут ознакомиться со своими военными данными, не посещая центры обслуживания, через веб-портал mygov или мобильное приложение, а также скачать документы в формате PDF или делиться ими в цифровом виде.

В настоящее время на платформе mygov в полностью цифровом формате доступны сведения о воинском учете, срочной военной службе, отсрочке от призыва, освобождении от призыва, временном не призыве на срочную военную службу, а также информация о прохождении военной службы.

Для этого пользователи платформы должны зайти в раздел «Мои данные» на mygov, перейти в подраздел «Мои военные данные», выбрать тип информации, ознакомиться с ней и при необходимости скачать документ в формате PDF или поделиться им в цифровом виде.

Отметим, что предоставление всех государственных услуг в электронном формате является одним из приоритетных направлений, и работа в этом направлении продолжается. Реформы и нововведения в этой области, как заявили в Госслужбе, «направлены на обеспечение удовлетворенности граждан, а также на своевременное и качественное комплектование Вооруженных сил здоровыми призывниками и повышение эффективности системы мобилизации».

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