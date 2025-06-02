Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…

В России почти ежедневно вводятся новые ограничения в отношении мигрантов. На этот раз в Санкт-Петербурге местные власти представили проект постановления о запрете мигрантам работать курьерами и водителями такси.
Запрет может вступить в силу с июля и продлится до конца 2025 года с возможностью продления. Он будет распространяться на иностранных граждан, работающих по трудовому патенту. Граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана он не затронет — для них патент не требуется. Это означает, что под действие новых ограничений попадут граждане Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Грузии.
По мнению экономиста Николая Кульбаки, первым и самым очевидным последствием таких мер станет рост цен на услуги такси и курьерской доставки:
«Уровень безработицы в России сейчас составляет порядка 2–3 процентов. Это минимальное значение из возможных. И оно значительно ниже, чем требуется для нормального функционирования экономики. В экономике есть понятие «естественный уровень безработицы» — это примерно 3,5–4,5 процента. То есть у нас катастрофически не хватает рабочей силы. Безусловно, в разных регионах ситуация разная, как и в разных отраслях. Но, например, в такси мигранты составляют около 70–80 процентов работников. Это означает, что сокращение их числа приведет к снижению предложения услуг на рынке. А значит, цены на эти услуги возрастут. То есть мы увидим рост стоимости такси и других подобных сервисов. Это проблема, с которой предстоит столкнуться».
Следует отметить, что в России выдача разрешений на работу мигрантам — так называемых патентов — находится в ведении региональных властей. В течение последнего года в ряде регионов страны были введены жесткие правила его получения. Многие субъекты запретили мигрантам работать во множестве сфер, включая общественное питание, общественный транспорт и такси.
Особенно строгие меры приняты в южных регионах, где мигрантам из бывших советских республик, не входящих в Евразийский экономический союз, включая Азербайджан, фактически запрещено работать практически во всех отраслях, за исключением строительства.
Параллельно с ужесточением ограничений в отношении мигрантов правоохранительные органы России продолжают усиливать контроль за ними. Одним из главных инициаторов этой кампании выступает лично председатель Следственного комитета генерал Александр Бастрыкин.
Как ранее сообщал haqqin.az, Бастрыкин берет под личный контроль все случаи правонарушений, в которых фигурируют мигранты, включая даже мелкие бытовые инциденты. За последнее время он также начал контролировать случаи уличной торговли фруктами и овощами — в том числе в жилых дворах и на стихийных точках.
Так, после поступления на страницу Следственного комитета в соцсетях информации о том, что в Орле граждане Азербайджана торгуют фруктами и овощами у школы, Бастрыкин поручил местному управлению провести проверку и доложить ему о результатах.
Вслед за этим в Следственный комитет поступило новое сообщение от жителей Ивановской области. Они сообщили, что мигранты без соответствующих разрешений торгуют сельхозпродукцией и хозяйственными товарами рядом с одним из торговых центров. Бастрыкин дал прямое указание руководителю местного следственного управления провести проверку и принять необходимые меры.