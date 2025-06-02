Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…

В России почти ежедневно вводятся новые ограничения в отношении мигрантов. На этот раз в Санкт-Петербурге местные власти представили проект постановления о запрете мигрантам работать курьерами и водителями такси. Запрет может вступить в силу с июля и продлится до конца 2025 года с возможностью продления. Он будет распространяться на иностранных граждан, работающих по трудовому патенту. Граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана он не затронет — для них патент не требуется. Это означает, что под действие новых ограничений попадут граждане Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Грузии.

По мнению экономиста Николая Кульбаки, первым и самым очевидным последствием таких мер станет рост цен на услуги такси и курьерской доставки: «Уровень безработицы в России сейчас составляет порядка 2–3 процентов. Это минимальное значение из возможных. И оно значительно ниже, чем требуется для нормального функционирования экономики. В экономике есть понятие «естественный уровень безработицы» — это примерно 3,5–4,5 процента. То есть у нас катастрофически не хватает рабочей силы. Безусловно, в разных регионах ситуация разная, как и в разных отраслях. Но, например, в такси мигранты составляют около 70–80 процентов работников. Это означает, что сокращение их числа приведет к снижению предложения услуг на рынке. А значит, цены на эти услуги возрастут. То есть мы увидим рост стоимости такси и других подобных сервисов. Это проблема, с которой предстоит столкнуться». Следует отметить, что в России выдача разрешений на работу мигрантам — так называемых патентов — находится в ведении региональных властей. В течение последнего года в ряде регионов страны были введены жесткие правила его получения. Многие субъекты запретили мигрантам работать во множестве сфер, включая общественное питание, общественный транспорт и такси. Особенно строгие меры приняты в южных регионах, где мигрантам из бывших советских республик, не входящих в Евразийский экономический союз, включая Азербайджан, фактически запрещено работать практически во всех отраслях, за исключением строительства.