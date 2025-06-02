Кто сжег деревья в Баку?

В Хатаинском районе Баку, на проспекте Гянджа, 25, произошел пожар, уничтоживший деревья. Местные жители считают, что зеленая зона была умышленно подожжена, так как ранее в этом районе уже происходили подобные инциденты. Огонь повредил десятки деревьев, часть из которых полностью погибла.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, предоставленной haqqin.az, 31 мая в результате пожара на зеленой территории по указанному адресу сгорело 28 деревьев и кустарников.

Начальник 11-го регионального управления экологии и природных ресурсов Гафар Агаев сообщил, что ущерб природе составил 13 440 манатов. По данному факту составлен акт. Документы, необходимые для установления причин пожара и выявления виновных, а также для принятия соответствующих мер, готовятся к передаче в правоохранительные органы.

Для ликвидации последствий пожара в Объединение по озеленению города Баку и Исполнительную власть Хатаинского района направлено обращение с просьбой высадить новые деревья взамен уничтоженных в ближайший сезон посадки.