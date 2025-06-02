На «Бакинской энергетической неделе» подписаны важные документы

В рамках «Бакинской энергетической недели» подписаны документы, связанные с реализацией четырех проектов солнечной энергетики общей мощностью 440 МВт. Приняты окончательные инвестиционные решения по проектам СЭС «Шафаг» мощностью 240 МВт в Джебраиле, а также электрификации Сангачальского терминала (STEL). Также подписаны соглашения по «Купле-продаже электроэнергии», «Подключению к передающей сети», «Балансировке» и другие соответствующие документы. С применением модели «виртуальной передачи энергии» электроэнергия, вырабатываемая на СЭС «Шафаг», будет передаваться в ОАО «Азерэнержи» в Джебраиле, которое будет передавать эквивалентный объем электроэнергии на Сангачальский терминал в Баку. Тем самым будет обеспечено примерно 50%-ное сокращение эмиссий, формируемой от работы терминала в период эксплуатации. Ожидается, что строительство СЭС «Шафаг» стоимостью около 200 миллионов долларов будет завершено к середине 2027 года, а проект STEL стоимостью 230 миллионов долларов - к концу 2028 года.

Между Министерством энергетики и ООО Universal Solar Azerbaijan подписан «Договор аренды земли» по проекту солнечной электростанции (СЭС) «Гобустан» мощностью 100 МВт, реализованному на основе международного аукционного механизма. По проекту также были подписаны «Договор купли-продажи электроэнергии» и «Договор о подключении к передающей сети». В рамках инициатив, предпринятых с целью превращения освобожденных территорий в «зеленую энергетическую зону», также подписаны «Договор аренды земли», «Договор купли-продажи электроэнергии» и «Договор о подключении к передающей сети» по проектам СЭС «Уфуг» мощностью 50 МВт и СЭС «Шамс» мощностью 50 МВт, которые планируется построить в Джебраильском районе.