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Этна проснулась

видео
16:43 1094

На Сицилии началось извержение вулкана Этна — самого высокого действующего вулкана Европы.

Об этом сообщает Mirror.

Извержение стартовало утром в понедельник, 2 июня. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как вулкан выбрасывает огромные клубы пепла и дыма, а туристы в панике бегут от стихии, пытаясь спастись.

По словам очевидцев, облако пепла поднимается на такую высоту, что его видно почти с любой точки острова.

По информации Национального института геофизики и вулканологии Италии, взрывы сейчас достигают высокой интенсивности и происходят почти непрерывно.

Изначально для авиации был объявлен красный уровень опасности, который через три часа был понижен до оранжевого.

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