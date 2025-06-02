Стратегическое соглашение между SOCAR, BP, SJSL и ABDF

2 июня акционеры совместного предприятия Shafag (Jebrayil) Solar Limited (SJSL), учреждённого компаниями British Petroleum (BP), SOCAR Green и Азербайджанским фондом развития бизнеса (ABDF), объявили о принятии окончательного инвестиционного решения по проекту строительства в Джебраильском районе Азербайджана солнечной электростанции переменного тока Shafag мощностью 240 мегаватт.
В тот же день консорциум инвесторов Сангачальского терминала, в который входят BP, SOCAR, TPAO, LUKOIL, SGC, NICO, MOL, INPEX, ExxonMobil, ITOCHU, ONGC Videsh, Eni, MVM и TotalEnergies, одобрил проект его электрификации (STEL). Новый этап развития терминала предусматривает подключение к национальной электросети, управляемой AzerEnerji, за счёт строительства объектов как на территории терминала, так и за её пределами, включая подстанцию 220/110 кВ.
Оба проекта связаны инновационной коммерческой схемой, получившей название «виртуальное соглашение о передаче электроэнергии». Согласно этому механизму, солнечная электростанция Shafag будет производить электроэнергию в Джебраильском районе и передавать её в национальную сеть, а AzerEnerji, в свою очередь, поставит эквивалентный объём электроэнергии на расположенный вблизи Баку Сангачальский терминал. Такой подход позволит избежать необходимости строительства прямой линии между двумя объектами и при этом обеспечит значительное сокращение эксплуатационных выбросов — по расчётам BP, почти на 50 процентов за весь срок службы терминала.
На сегодняшний день терминал обеспечивает свои энергетические нужды с помощью семи газовых турбин, которые будут поэтапно выведены из эксплуатации. Это, в свою очередь, высвободит для экспортных целей значительные объёмы природного газа, ранее использовавшегося для генерации энергии.
В рамках реализации проектов были подписаны несколько ключевых соглашений. Для проекта Shafag — это соглашение о покупке электроэнергии и договор о подключении к электросети между SJSL и AzerEnerji. Для проекта STEL подписан пакет контрактов на проектирование, закупки и строительство, а также соглашение о поставке электроэнергии, эксплуатации и техническом обслуживании между AzerEnerji и BP.
Дополнительно были заключены два межпроектных соглашения: о балансировке поставок между SJSL, AzerEnerji и BP, а также соглашение о покупке электроэнергии между SJSL и BP в качестве оператора терминала.
В ходе церемонии подписания, проходившей в рамках Бакинской энергетической недели в столичном Экспо-центре, министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил, что Азербайджан совместно с BP не только обеспечивает надёжное энергоснабжение, но и формирует энергетическую модель с низким уровнем выбросов углерода.
Исполнительный вице-президент BP Гордон Биррелл отметил, что проект Shafag знаменует собой первую инвестицию британской компании в развитие солнечной энергетики в Азербайджане, открывая новое измерение партнёрства, ранее сосредоточенного на нефти и газе. По словам Биррелла, инновационная модель «виртуального соглашения» позволяет интегрировать возобновляемые источники энергии в масштабную инфраструктуру и демонстрирует потенциал для устойчивого развития всего региона.
Стоимость строительства солнечной электростанции Shafag оценивается в 200 миллионов долларов. Работы, к которым будут активно привлечены местные подрядчики, начнутся уже в этом году и завершатся к середине 2027 года. В пиковый период строительства на объекте будет занято до 400 специалистов. Проект будет реализован дочерней структурой BP — компанией Lightsource BP. Распределение долей в совместном предприятии SJSL составляет: British Petroleum — 50,01%, SOCAR Green — 39,99%, ABDF — 10%.
Что касается проекта STEL стоимостью около 230 миллионов долларов, то он будет реализован под управлением BP как оператора терминала. Завершение строительных работ запланировано в два этапа: первый — в середине 2027 года, второй — к концу 2028 года.