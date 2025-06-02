USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1932
Подписаться на уведомления
Маск впечатлен действиями Украины
Новость дня
Маск впечатлен действиями Украины

Стратегическое соглашение между SOCAR, BP, SJSL и ABDF

Ламия Исаева, собкор
16:46 1017

2 июня акционеры совместного предприятия Shafag (Jebrayil) Solar Limited (SJSL), учреждённого компаниями British Petroleum (BP), SOCAR Green и Азербайджанским фондом развития бизнеса (ABDF), объявили о принятии окончательного инвестиционного решения по проекту строительства в Джебраильском районе Азербайджана солнечной электростанции переменного тока Shafag мощностью 240 мегаватт.

В тот же день консорциум инвесторов Сангачальского терминала, в который входят BP, SOCAR, TPAO, LUKOIL, SGC, NICO, MOL, INPEX, ExxonMobil, ITOCHU, ONGC Videsh, Eni, MVM и TotalEnergies, одобрил проект его электрификации (STEL). Новый этап развития терминала предусматривает подключение к национальной электросети, управляемой AzerEnerji, за счёт строительства объектов как на территории терминала, так и за её пределами, включая подстанцию 220/110 кВ.

Оба проекта связаны инновационной коммерческой схемой, получившей название «виртуальное соглашение о передаче электроэнергии». Согласно этому механизму, солнечная электростанция Shafag будет производить электроэнергию в Джебраильском районе и передавать её в национальную сеть, а AzerEnerji, в свою очередь, поставит эквивалентный объём электроэнергии на расположенный вблизи Баку Сангачальский терминал. Такой подход позволит избежать необходимости строительства прямой линии между двумя объектами и при этом обеспечит значительное сокращение эксплуатационных выбросов — по расчётам BP, почти на 50 процентов за весь срок службы терминала.

Вывод из эксплуатации газовых турбин высвободит значительные объёмы природного газа для экспорта

На сегодняшний день терминал обеспечивает свои энергетические нужды с помощью семи газовых турбин, которые будут поэтапно выведены из эксплуатации. Это, в свою очередь, высвободит для экспортных целей значительные объёмы природного газа, ранее использовавшегося для генерации энергии.

В рамках реализации проектов были подписаны несколько ключевых соглашений. Для проекта Shafag — это соглашение о покупке электроэнергии и договор о подключении к электросети между SJSL и AzerEnerji. Для проекта STEL подписан пакет контрактов на проектирование, закупки и строительство, а также соглашение о поставке электроэнергии, эксплуатации и техническом обслуживании между AzerEnerji и BP.

Дополнительно были заключены два межпроектных соглашения: о балансировке поставок между SJSL, AzerEnerji и BP, а также соглашение о покупке электроэнергии между SJSL и BP в качестве оператора терминала.

В ходе церемонии подписания, проходившей в рамках Бакинской энергетической недели в столичном Экспо-центре, министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил, что Азербайджан совместно с BP не только обеспечивает надёжное энергоснабжение, но и формирует энергетическую модель с низким уровнем выбросов углерода.

Гордон Биррелл отметил, что проект Shafag знаменует собой первую инвестицию британской компании в развитие солнечной энергетики в Азербайджане

Исполнительный вице-президент BP Гордон Биррелл отметил, что проект Shafag знаменует собой первую инвестицию британской компании в развитие солнечной энергетики в Азербайджане, открывая новое измерение партнёрства, ранее сосредоточенного на нефти и газе. По словам Биррелла, инновационная модель «виртуального соглашения» позволяет интегрировать возобновляемые источники энергии в масштабную инфраструктуру и демонстрирует потенциал для устойчивого развития всего региона.

Стоимость строительства солнечной электростанции Shafag оценивается в 200 миллионов долларов. Работы, к которым будут активно привлечены местные подрядчики, начнутся уже в этом году и завершатся к середине 2027 года. В пиковый период строительства на объекте будет занято до 400 специалистов. Проект будет реализован дочерней структурой BP — компанией Lightsource BP. Распределение долей в совместном предприятии SJSL составляет: British Petroleum — 50,01%, SOCAR Green — 39,99%, ABDF — 10%.

Что касается проекта STEL стоимостью около 230 миллионов долларов, то он будет реализован под управлением BP как оператора терминала. Завершение строительных работ запланировано в два этапа: первый — в середине 2027 года, второй — к концу 2028 года.

Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
16:12 3254
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
13:01 3138
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
17:19 1080
Зеленский и Умеров о переговорах в Стамбуле
Зеленский и Умеров о переговорах в Стамбуле видео; обновлено 17:45
17:45 8580
В Баку арестовали политэмигрантов
В Баку арестовали политэмигрантов
16:52 1645
Стратегическое соглашение между SOCAR, BP, SJSL и ABDF
Стратегическое соглашение между SOCAR, BP, SJSL и ABDF
16:46 1018
На «Бакинской энергетической неделе» подписаны важные документы
На «Бакинской энергетической неделе» подписаны важные документы
16:26 652
Что происходит с ПВО Ирана?
Что происходит с ПВО Ирана? наш комментарий
15:03 3504
Кылычдароглу воскрес в воскресенье
Кылычдароглу воскрес в воскресенье наша корреспонденция
12:14 3595
Переговоры Алиева и Байрактара
Переговоры Алиева и Байрактара фото; обновлено 15:50
15:50 2485
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
14:51 967

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
16:12 3254
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
13:01 3138
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
17:19 1080
Зеленский и Умеров о переговорах в Стамбуле
Зеленский и Умеров о переговорах в Стамбуле видео; обновлено 17:45
17:45 8580
В Баку арестовали политэмигрантов
В Баку арестовали политэмигрантов
16:52 1645
Стратегическое соглашение между SOCAR, BP, SJSL и ABDF
Стратегическое соглашение между SOCAR, BP, SJSL и ABDF
16:46 1018
На «Бакинской энергетической неделе» подписаны важные документы
На «Бакинской энергетической неделе» подписаны важные документы
16:26 652
Что происходит с ПВО Ирана?
Что происходит с ПВО Ирана? наш комментарий
15:03 3504
Кылычдароглу воскрес в воскресенье
Кылычдароглу воскрес в воскресенье наша корреспонденция
12:14 3595
Переговоры Алиева и Байрактара
Переговоры Алиева и Байрактара фото; обновлено 15:50
15:50 2485
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
14:51 967
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться