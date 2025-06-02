В Баку арестовали политэмигрантов

Бинагадинский районный суд арестовал проживающих за рубежом азербайджанских блогеров Турала Садыглы, Ордухана Теймурхана, а также бывшего ректора Азербайджанского международного университета Эльшада Абдуллаева.
Решение было принято на основе представления Генпрокуратуры. Там в отношении вышеупомянутых лиц ведется уголовное дело.
Следственным управлением Генеральной прокуратуры начато заочное производство, и в ближайшее время ожидается направление представлений в суд для избрания меры пресечения в отношении других обвиняемых, привлеченных к следствию.