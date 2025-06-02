USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1932
Подписаться на уведомления
Маск впечатлен действиями Украины
Новость дня
Маск впечатлен действиями Украины

В Баку арестовали политэмигрантов

16:52 1645

Бинагадинский районный суд арестовал проживающих за рубежом азербайджанских блогеров Турала Садыглы, Ордухана Теймурхана, а также бывшего ректора Азербайджанского международного университета Эльшада Абдуллаева.

Решение было принято на основе представления Генпрокуратуры. Там в отношении вышеупомянутых лиц ведется уголовное дело.

Следственным управлением Генеральной прокуратуры начато заочное производство, и в ближайшее время ожидается направление представлений в суд для избрания меры пресечения в отношении других обвиняемых, привлеченных к следствию.

Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
16:12 3257
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
13:01 3138
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
17:19 1081
Зеленский и Умеров о переговорах в Стамбуле
Зеленский и Умеров о переговорах в Стамбуле видео; обновлено 17:45
17:45 8583
В Баку арестовали политэмигрантов
В Баку арестовали политэмигрантов
16:52 1646
Стратегическое соглашение между SOCAR, BP, SJSL и ABDF
Стратегическое соглашение между SOCAR, BP, SJSL и ABDF
16:46 1019
На «Бакинской энергетической неделе» подписаны важные документы
На «Бакинской энергетической неделе» подписаны важные документы
16:26 652
Что происходит с ПВО Ирана?
Что происходит с ПВО Ирана? наш комментарий
15:03 3505
Кылычдароглу воскрес в воскресенье
Кылычдароглу воскрес в воскресенье наша корреспонденция
12:14 3596
Переговоры Алиева и Байрактара
Переговоры Алиева и Байрактара фото; обновлено 15:50
15:50 2486
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
14:51 967

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
16:12 3257
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
13:01 3138
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
17:19 1081
Зеленский и Умеров о переговорах в Стамбуле
Зеленский и Умеров о переговорах в Стамбуле видео; обновлено 17:45
17:45 8583
В Баку арестовали политэмигрантов
В Баку арестовали политэмигрантов
16:52 1646
Стратегическое соглашение между SOCAR, BP, SJSL и ABDF
Стратегическое соглашение между SOCAR, BP, SJSL и ABDF
16:46 1019
На «Бакинской энергетической неделе» подписаны важные документы
На «Бакинской энергетической неделе» подписаны важные документы
16:26 652
Что происходит с ПВО Ирана?
Что происходит с ПВО Ирана? наш комментарий
15:03 3505
Кылычдароглу воскрес в воскресенье
Кылычдароглу воскрес в воскресенье наша корреспонденция
12:14 3596
Переговоры Алиева и Байрактара
Переговоры Алиева и Байрактара фото; обновлено 15:50
15:50 2486
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
Хорошая новость: «Аграриям Азербайджана – доступные комбайны с 10% взносом и государственной поддержкой!
14:51 967
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться