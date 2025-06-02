Россия делает ставку на «мясные штурмы»

Российские войска в мае заметно усилили штурмовые действия в Украине, сообщает OSINT-проект Deep State. По данным аналитиков, число атак ВС РФ в прошлом месяце выросло на 19% в сравнении с апрелем.

В среднем в мае ежесуточно российская армия предпринимала на фронтах в Украине почти 184 штурма, подсчитали в Deep State, тогда как в предыдущем месяце этот показатель составлял около 155 атак. Кроме того, на порядки выросло количество дней, в которые российское командование бросало подразделения в «мясные штурмы» свыше 190 раз: в апреле зафиксировано два таких дня, а в мае — уже 13. «Самым тяжелым было 4 мая, когда противник совершил 269 штурмовых действий», — сообщили аналитики. По их подсчетам, активнее всего ВС РФ атаковали позиции ВСУ в начале и в конце мая.

22 мая президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством объявил о своем приказе войскам создать «буферную зону безопасности» вдоль российско-украинской границы. Этому заявлению предшествовала угроза российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле 16 мая о захвате еще двух регионов Украины — Сумской и Харьковской областей, согласно источнику The Economist.

В конце мая The New York Times (NYT) писала, что, несмотря на активизировавшиеся мирные переговоры, Москва фактически начала летнее наступление и продвигается в Украине с самой высокой скоростью с ноября 2024 года. Deep State отмечал, что в мае российские войска захватывали в среднем 14 км² в сутки — вдвое больше, чем в апреле. Основные успехи у ВС РФ были в Донецкой области (сейчас под контролем России находится около 70% территории региона), где они уже почти год стремятся захватить крупный логистический центр ВСУ — Покровск.

Наступление также активизировалось в Харьковской и Сумской областях. В минувшие выходные власти Сумщины объявили об эвакуации еще 11 приграничных населенных пунктов из-за усилившихся российских обстрелов; общее число поселков и деревень региона, жителей которых обязали эвакуироваться, таким образом достигло 213.

Благодаря усилению натиска пехоты, которая отправляется в бой в том числе на мотоциклах и самокатах, а также воздушных атак, российская армия за последнюю неделю мая захватила по меньшей мере 18 населенных пунктов Украины, согласно анализу военного аналитика Bild Джулиана Репке. Это примерно 200 км² украинской земли.

В середине мая Путин назначил главкомом Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковника Андрея Мордвичева, который, возглавив в 2023 году войска Центрального военного округа (ЦВО), основным приемом российских войск в Украине сделал тактику «мясных штурмов», писал военный аналитик Ян Матвеев. Также Мордвичев отвечал за штурм и разрушение Мариуполя весной 2022 года.