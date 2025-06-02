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Маск впечатлен действиями Украины
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Маск впечатлен действиями Украины

Операция «Паутина»: Пентагону поступали регулярные сводки из Украины

17:49 332

Украина регулярно информировала министра обороны США Пита Хегсета о ходе диверсионной операции «Паутина» на территории России.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что сам Хегсет не контактировал напрямую с украинскими представителями, но получал обновления во время своей поездки на объединённую базу Эндрюс 1 июня.

«Хегсет был проинформирован о ходе операции, но прямых контактов с Киевом пока не было», — отметил источник CNN.

Также стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа не была заранее уведомлена об операции «Паутина».

Операция, о которой идет речь, была проведена 1 июня и стала крупнейшей атакой дронов по российской территории. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем атаку по Сибири называют беспрецедентной.

Как сообщалось ранее, дроны запускались с территории России — их завозили в фурах, откуда они впоследствии взлетали.

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