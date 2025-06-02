Цены на золото взлетели

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднималась выше отметки $3 400 за тройскую унцию впервые с 8 мая 2025 года. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 17:54 по Баку, цена на драгметалл росла на 2,03% и составляла $3 400,1 за тройскую унцию.

К 17:59 стоимость золота замедлила рост до $3 398,5 за унцию (+1,98%).

В апреле цены на золото достигли рекордного максимума, поднявшись выше отметки $3500 за унцию на фоне опасений по поводу эскалации торговой войны.