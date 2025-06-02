Казахстан не связан с атаками дронов на российские авиабазы

В МИД Казахстана отказались комментировать ранее появившиеся сообщения о том, что запчасти для беспилотников, атаковавших российские военные объекты, могли быть завезены в Россию с территории Казахстана. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Айбека Смадиярова, официального подтверждения этому нет.

«Я с утра видел эти сообщения, конечно, анонимный Telegram-канал это разгоняет, никакого официального подтверждения этому нет, поэтому ни подтвердить это, ни опровергнуть я не могу… Теории заговоров я не могу комментировать»,— сказал Айбек Смадияров.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что запчасти для БПЛА, которыми украинская сторона атаковала военные объекты на территории России 1 июня, могли попасть на склад в Челябинской области из Казахстана.

Напомним, что 1 июня Украина осуществила масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», направленную на российские авиабазы в глубоком тылу. По их данным, подготовка атаки велась в течение полутора лет, а целью были базы стратегической авиации, с которых осуществлялись пуски ракет по украинским городам. Беспилотники запускались из кузова грузовика, перевозившего каркасные дома. Атака была направлена на пять российских авиабаз, однако подтвержденные попадания зафиксированы только по двум из них. Георазведывательный эксперт Крис Биггерс (Chris Biggers) представил спутниковые снимки авиабазы Белая в Иркутской области, полученные от компании Umbra Space. На изображениях видны повреждения четырех самолетов Ту-95 и четырех Ту-22М3.