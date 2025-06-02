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Маск впечатлен действиями Украины
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Маск впечатлен действиями Украины

Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому

19:10 1187

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал прошедший в Стамбуле второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины как великолепный.

«Сегодня, как вы знаете, российская и украинская делегации собрались в Стамбуле под председательством главы нашего МИД Хакана Фидана. И это была действительно великолепная встреча. В результате есть договоренности об обмене большего, чем тысяча, о которой договорились в прошлый раз, числа пленных. В дополнение к этому обмену пленными также есть договоренности о передаче тел погибших», - сказал он в Анкаре после заседания Кабинета министров.

Эрдоган также призвал президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Турции.

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