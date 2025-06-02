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Али Асадов встретился с министром нефти Пакистана

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19:21 175

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром нефти Исламской Республики Пакистан Али Первезом Маликом, сообщает пресс-служба Кабинета министров Азербайджана.

Согласно информации, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием азербайджано-пакистанских дружественных и братских связей во всех сферах.

Было отмечено значение мероприятий, проводимых в рамках Бакинской энергетической недели, с точки зрения поощрения международного энергетического сотрудничества.

В ходе встречи также обсуждались возможности сотрудничества двух стран в энергетической сфере, рассмотрены перспективные нефтегазовые проекты.

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