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Эрдоган об усилиях Алиева по возрождению Карабаха

19:35 306

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев мобилизовал усилия по развитию и процветанию каждого уголка Карабаха. Об этом сказал в беседе с журналистами по итогам заседания Кабмина.

Эрдоган с удовлетворением вспомнил свой недавний визит в Азербайджан вместе с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которого принял участие в открытии Лачынского международного аэропорта и праздничных мероприятиях по случаю 28 мая – Дня независимости.

«Мы отметили этот день вместе, в духе братства трех стран. Хочу особо отметить, что благодаря усилиям победоносного лидера Азербайджана, моего дорогого брата Ильхама Алиева в каждом уголке Карабаха, пережившего 30-летнюю оккупацию, мобилизованы усилия по развитию и процветанию. Строятся дороги, мосты, туннели, населенные пункты, сельхозугодья. Карабах стремительно излечивается от ран оккупации», - сказал он.

Эрдоган также добавил, что Турция продолжит оказывать Азербайджану всестороннюю поддержку в этом вопросе.

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