Дагестанский миллиардер выиграл землю у намибийских депутатов

Оппозиционная партия Намибии — Популярное демократическое движение (PDM) — проиграла в Высоком суде страны иск к российскому миллиардеру Рашиду Сардарову об аннулировании сделки по передаче в аренду на 99 лет четырех ферм общей площадью более 17 000 га.

PDM заявляло, что вся сделка была направлена на обход закона, который ограничивает права иностранцев на владение и аренду сельхозугодий. PDM требовало пересмотра и отмены соглашения, заключенного между правительством Намибии, компанией Comsar Properties Сардарова и прежними владельцами земель. Партия настаивала, что бывший министр Утони Нуйома превысил полномочия, разрешив Comsar взять фермы в аренду, которая заплатила около $2,41 млн.

В 2012–2013 годах Comsar приобрела три фермы площадью около 30 000 гектаров в 50 км от столицы Намибии — Виндхука и объединила их в охотничий заповедник Marula Game Ranch. Площадь территорий Сардарова больше, чем размер второго по величине города страны Свакопмунд (19490 га). В 2018 году стало известно о том, что большой любитель охоты на редких животных Сардаров открыл на своих землях ранчо, где охотились на белых носорогов. Он перевёз не менее 13 белых носорогов из ЮАР в обход ограничений. Девять животных впоследствии погибли.

Уроженец Дагестана Рашид Сардаров заработал свое состояние в России на схемах с «Газпромом». По данным «Новой газеты», его компании выступали посредниками между газовой монополией и производителями газового конденсата из Казахстана. Госкомпания выделила Сардарову эксклюзивные транзитные мощности и позволила переработку на своем предприятии в начале 2000-х годов. По оценке издания, за 11 лет работы он мог заработать не менее $4 млрд. По данным Transparency International — Russia, Сардаров позже построил схему вывода прибыли за рубеж, используя множество гражданств и офшорные структуры.