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Дагестанский миллиардер выиграл землю у намибийских депутатов

19:44 161

Оппозиционная партия Намибии — Популярное демократическое движение (PDM) — проиграла в Высоком суде страны иск к российскому миллиардеру Рашиду Сардарову об аннулировании сделки по передаче в аренду на 99 лет четырех ферм общей площадью более 17 000 га.

Рашид Сардаров (второй слева)

PDM заявляло, что вся сделка была направлена на обход закона, который ограничивает права иностранцев на владение и аренду сельхозугодий. PDM требовало пересмотра и отмены соглашения, заключенного между правительством Намибии, компанией Comsar Properties Сардарова и прежними владельцами земель. Партия настаивала, что бывший министр Утони Нуйома превысил полномочия, разрешив Comsar взять фермы в аренду, которая заплатила около $2,41 млн.

В 2012–2013 годах Comsar приобрела три фермы площадью около 30 000 гектаров в 50 км от столицы Намибии — Виндхука и объединила их в охотничий заповедник Marula Game Ranch. Площадь территорий Сардарова больше, чем размер второго по величине города страны Свакопмунд (19490 га). В 2018 году стало известно о том, что большой любитель охоты на редких животных Сардаров открыл на своих землях ранчо, где охотились на белых носорогов. Он перевёз не менее 13 белых носорогов из ЮАР в обход ограничений. Девять животных впоследствии погибли.

Уроженец Дагестана Рашид Сардаров заработал свое состояние в России на схемах с «Газпромом». По данным «Новой газеты», его компании выступали посредниками между газовой монополией и производителями газового конденсата из Казахстана. Госкомпания выделила Сардарову эксклюзивные транзитные мощности и позволила переработку на своем предприятии в начале 2000-х годов. По оценке издания, за 11 лет работы он мог заработать не менее $4 млрд. По данным Transparency International — Russia, Сардаров позже построил схему вывода прибыли за рубеж, используя множество гражданств и офшорные структуры.

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