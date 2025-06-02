Статую Макрона украли из музея и поставили у посольства России

Из парижского Музея Гревен 2 июня украли восковую фигуру президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам источника издания в полиции, две женщины и мужчина пришли в музей утром под видом туристов. Уже внутри здания она переоделись и представились сотрудниками музея. Они обернули статую Макрона в одеяло и вышли с ней через запасной выход.

Через несколько минут в музей позвонил мужчина, представившийся активистом Greenpeace, и заявил, что именно эта организация осуществила кражу.

Затем активисты отнесли статую к посольству России и установили ее там. Таким образом они выразили протест против экономических связей Франции и России.