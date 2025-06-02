USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1932
Подписаться на уведомления
Маск впечатлен действиями Украины
Новость дня
Маск впечатлен действиями Украины

Статую Макрона украли из музея и поставили у посольства России

видео
20:18 951

Из парижского Музея Гревен 2 июня украли восковую фигуру президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам источника издания в полиции, две женщины и мужчина пришли в музей утром под видом туристов. Уже внутри здания она переоделись и представились сотрудниками музея. Они обернули статую Макрона в одеяло и вышли с ней через запасной выход.

Через несколько минут в музей позвонил мужчина, представившийся активистом Greenpeace, и заявил, что именно эта организация осуществила кражу.

Затем активисты отнесли статую к посольству России и установили ее там. Таким образом они выразили протест против экономических связей Франции и России.

Об акции также сообщается на сайте французского отделения Greenpeace.

«Сегодня активисты Greenpeace France осудили лицемерие Эммануэля Макрона и призвали к расторжению контрактов с Россией. Они одолжили статую Макрона из музея Гревен, посчитав, что он не заслуживает того, чтобы его выставляли в этом всемирно известном культурном учреждении, пока он не расторгнет французские контракты с Россией», — говорится в сообщении.

По данным Le Figaro, стоимость восковой статуи Макрона составляет 40 тысяч евро.

В сообщении Greenpeace, в частности, говорится, что в 2024 году Франция стала крупнейшим европейским импортером российского сжиженного газа (СПГ), а также нарастила импорт химических удобрений.

Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России
Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России главная тема
20:52 1253
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
16:12 6929
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте обновлено 21:12
21:12 3290
Baku Steel Company на 30-й Юбилейной Международной Выставке “Нефть и Газ Каспия”
Baku Steel Company на 30-й Юбилейной Международной Выставке “Нефть и Газ Каспия”
20:38 1174
Россия предложила Украине прекратить огонь на три дня
Россия предложила Украине прекратить огонь на три дня видео; обновлено 18:45
18:45 14404
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации имена, новые подробности
14:04 5262
Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому
Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому
19:10 2932
Россия требует от Украины одно: капитуляции
Россия требует от Украины одно: капитуляции обновлено 21:30
21:30 5992
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
13:01 3961
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
17:19 3569
Суд вынес решение по политэмигрантам
Суд вынес решение по политэмигрантам
16:52 2941

ЭТО ВАЖНО

Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России
Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России главная тема
20:52 1253
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
16:12 6929
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте обновлено 21:12
21:12 3290
Baku Steel Company на 30-й Юбилейной Международной Выставке “Нефть и Газ Каспия”
Baku Steel Company на 30-й Юбилейной Международной Выставке “Нефть и Газ Каспия”
20:38 1174
Россия предложила Украине прекратить огонь на три дня
Россия предложила Украине прекратить огонь на три дня видео; обновлено 18:45
18:45 14404
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации имена, новые подробности
14:04 5262
Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому
Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому
19:10 2932
Россия требует от Украины одно: капитуляции
Россия требует от Украины одно: капитуляции обновлено 21:30
21:30 5992
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
13:01 3961
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
17:19 3569
Суд вынес решение по политэмигрантам
Суд вынес решение по политэмигрантам
16:52 2941
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться