В Ханкенди состоялся Карабахский форум образования и партнерства

В Карабах ском университете прошел Карабах ский форум образования и партнерства, целью которого являлось содействие развитию образования и партнерства государственного и частного секторов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Форум был организован в партнерстве с Министерством науки и образования и Министерством экономики, а его совместными организаторами выступили Фонд возрождения Карабаха, Фонд развития образования, Свободный профсоюз работников образования Азербайджана и Карабахский университет.

В мероприятии, еще раз подчеркнувшем важность скоординированных действий всех сторон в восстановлении и развитии Карабаха, приняли участие более 200 человек, среди которых представители государственных учреждений, сотрудники спецмиссий, размещенных в регионе, представители частного сектора, а также профессорско-преподавательский состав Карабахского университета.

На церемонии открытия Форума, прошедшего с концептуальным посланием «Совместные шаги для будущего Карабаха», выступили ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, министр науки и образования Эмин Амруллаев и специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, которые высказали свои мнения о развитии образования в Карабахском регионе, укреплении человеческого капитала, стратегической важности сотрудничества государственного и частного секторов.