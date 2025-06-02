Baku Steel Company на 30-й Юбилейной Международной Выставке “Нефть и Газ Каспия”

ЗАО «Baku Steel Company» (далее – BSC), крупнейшее металлургическое предприятие на Кавказе, принимает участие в 30-м Юбилейном Бакинском Энергетическом Форуме и Международной выставке «Нефть и Газ Каспия», которые проходят в рамках Бакинской Энергетической Недели с 2 по 4 июня 2025 года.

В этом году на Бакинской Энергетической Неделе представлены 267 компаний из 39 стран. Помимо Азербайджана, в этом престижном мероприятии принимают участие такие страны, как Австрия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Великобритания и Северная Ирландия, Венгрия, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Китай, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединённые Штаты Америки, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Эстония, Япония, Германия, а также Республика Гвинея-Бисау.

Сегодня президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев принял участие в официальной церемонии открытия 30-й Международной Каспийской выставки «Нефть и Газ Каспия», выступил с речью и ознакомился с экспозицией.