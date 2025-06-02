Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России

То, что учинила украинская разведка, по своим масштабам, пожалуй, даже превосходит израильскую операцию «Пейджер». Но если оценивать реализованные Службой безопасности Украины атаки с военно-политической точки зрения, то вряд ли они приведут к кардинальным изменениям на российско-украинском фронте. Операция «Паутина» украинской разведкой спланирована и проведена блестяще. Ее результативность впечатляет так же, как и география атак – от Мурманска до Иркутска. Что важно – потери российской авиации в «стратегах» оказываются безвозвратными, такие самолеты РФ делать более не умеет. По международному престижу Москвы нанесен чувствительный удар, а позиции российской делегации, направившейся в Стамбул, по общему мнению, существенно ослаблены, а украинская сторона получила на руки сильную карту – фотографии сожженных на собственных аэродромах стратегических бомбардировщиков.

Что крайне неприятно для США и некоторых сил в Европе, которые отчего-то вбили себе в голову: «Украина – все, она уже проиграла, и наша задача подготовить для нее как можно более мягкие условия капитуляции». А именно Москва вкладывает в их голову такую мысль. С этой точки зрения подобный «российский Перл-Харбор» дает Киеву показать, что все совсем не так, российские требования не соответствуют реальному положению дел и помощь Украине – совсем не деньги на ветер и «плохие инвестиции в лузера», а вовсе даже наоборот. Киев вполне себе способен преподносить сюрпризы и даже сенсации на поле боя. Про то, что данная операция войдет в учебники по диверсионному делу, – и говорить не приходится. Но успех одной операции совсем не означает успех в войне. Потому что текущая война, которую Москва ведет против Киева, – это сухопутные широкомасштабные боевые действия на истощение, с возможностью поддерживать их несколько лет. И наличие или отсутствие у Российской Федерации стратегических бомбардировщиков никак не сказывается ни на балансе сил, ни на характере боевых действий.