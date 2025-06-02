Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России

То, что учинила украинская разведка, по своим масштабам, пожалуй, даже превосходит израильскую операцию «Пейджер». Но если оценивать реализованные Службой безопасности Украины атаки с военно-политической точки зрения, то вряд ли они приведут к кардинальным изменениям на российско-украинском фронте.
Операция «Паутина» украинской разведкой спланирована и проведена блестяще. Ее результативность впечатляет так же, как и география атак – от Мурманска до Иркутска. Что важно – потери российской авиации в «стратегах» оказываются безвозвратными, такие самолеты РФ делать более не умеет.
По международному престижу Москвы нанесен чувствительный удар, а позиции российской делегации, направившейся в Стамбул, по общему мнению, существенно ослаблены, а украинская сторона получила на руки сильную карту – фотографии сожженных на собственных аэродромах стратегических бомбардировщиков.
Что крайне неприятно для США и некоторых сил в Европе, которые отчего-то вбили себе в голову: «Украина – все, она уже проиграла, и наша задача подготовить для нее как можно более мягкие условия капитуляции». А именно Москва вкладывает в их голову такую мысль.
С этой точки зрения подобный «российский Перл-Харбор» дает Киеву показать, что все совсем не так, российские требования не соответствуют реальному положению дел и помощь Украине – совсем не деньги на ветер и «плохие инвестиции в лузера», а вовсе даже наоборот. Киев вполне себе способен преподносить сюрпризы и даже сенсации на поле боя. Про то, что данная операция войдет в учебники по диверсионному делу, – и говорить не приходится.
Но успех одной операции совсем не означает успех в войне. Потому что текущая война, которую Москва ведет против Киева, – это сухопутные широкомасштабные боевые действия на истощение, с возможностью поддерживать их несколько лет. И наличие или отсутствие у Российской Федерации стратегических бомбардировщиков никак не сказывается ни на балансе сил, ни на характере боевых действий.
ВВС в российской ядерной триаде всегда были дорогостоящим, но достаточно слабым звеном и больше использовались в pr-акциях как средство проецирования российской военной мощи, чем как реальная угроза. Поэтому их потеря для Москвы, даже в таких количествах, которое заявляет Киев – 41 единица, не является чем-то критичным.
Более того, подозреваю, что в российских военно-космических силах сейчас кто-то с облегчением вздохнет – избавились от балласта, на техническое обслуживание которого ежегодно расходовались огромные средства. А с учетом того, что операция готовилась полтора года – в Москве могут с облегчением выдохнуть, ведь в ближайшее время российским «стратегам» из ядерной триады ничего не угрожает. Правда, эксперты, с которыми довелось сегодня поговорить, почти единогласно сошлись во мнении, что следующей целью может стать ключевой компонент триады - подводные лодки – но это, как говорится, совсем отдельная тема.
Ну а международный престиж и возмущение внутри страны… Для «кремлян» это вообще что-то эмпирическое, на что можно совершенно не обращать внимания. Подумаешь, одной атакой вывели из строя 34% российских стратегических ракетоносцев, мелочи это все, главное – «наше дело правое», остальное – технические детали, войну против Украины будем продолжать.
Проведение столь блестящей операции – это, безусловно, огромный плюс Украине. Фактически открыта новая страница в военном искусстве. Минус же для нее заключается в том, что ее противник в силу своей тупости и архаичного мышления не способен думать и играть «в долгую» и комплексно оценивать текущую ситуацию, сколько раз ему по голове бы не прилетало.