Зеленский о новом обмене пленными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали нового обмена военнопленными между Украиной и Россией, о котором было договорено во время переговоров Украины и РФ в Стамбуле 2 июня. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами.

«Будет обмен военных наших. Будет «тысяча на тысячу». Может быть, дополнительно еще «200 на 200». Потому что Украина подняла вопрос еще дополнительных военных и по политзаключенным, и по журналистам», – сообщил президент.

По его словам, на этой неделе отдельно состоится обмен списками с россиянами.

«И также будет верификация. Надеемся, что в этот раз они будут себя хоть как-то вести и передадут списки заранее по обмену», – подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что россияне заявили о готовности передать тела украинских погибших военнослужащих. «Шесть тысяч. Наша сторона согласилась передать российской стороне шесть тысяч тел русских, но здесь нужно очень тщательно изучить этот вопрос. Я об этом сказал министру обороны Умерову. Почему? Потому что, как нам стало известно, опознанных у русских из этих шести тысяч 15%. Это очень важно всех проверить. Всех наших нужно забрать обязательно. У нас уже один раз был момент, когда они передавали тела, и там они передавали своих также русских, убитых солдат», – сказал Зеленский.

«Обмен телами важен. Наша сторона будет на это тщательно смотреть и будет обменивать», – подчеркнул Зеленский.