USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1932
Подписаться на уведомления
Маск впечатлен действиями Украины
Новость дня
Маск впечатлен действиями Украины

Стало известно о двусторонней встрече Мединского и Умерова

21:20 381

Руководители переговорщиков от РФ и Украины в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу до начала переговоров делегаций. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Двусторонняя встреча Мединского и Умерова прошла до начала переговоров делегаций и длилась 2,5 часа», - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что общение руководителей делегаций «предопределило эффективный ход дальнейших переговоров».

Отметим, что второй раунд прямых переговоров РФ и Украины состоялся сегодня, 2 июня, в Стамбуле.

Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России
Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России главная тема
20:52 1262
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
16:12 6932
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте обновлено 21:12
21:12 3296
Baku Steel Company на 30-й Юбилейной Международной Выставке “Нефть и Газ Каспия”
Baku Steel Company на 30-й Юбилейной Международной Выставке “Нефть и Газ Каспия”
20:38 1185
Россия предложила Украине прекратить огонь на три дня
Россия предложила Украине прекратить огонь на три дня видео; обновлено 18:45
18:45 14411
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации имена, новые подробности
14:04 5267
Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому
Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому
19:10 2933
Россия требует от Украины одно: капитуляции
Россия требует от Украины одно: капитуляции обновлено 21:30
21:30 6013
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
13:01 3962
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
17:19 3571
Суд вынес решение по политэмигрантам
Суд вынес решение по политэмигрантам
16:52 2946

ЭТО ВАЖНО

Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России
Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России главная тема
20:52 1262
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
16:12 6932
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте обновлено 21:12
21:12 3296
Baku Steel Company на 30-й Юбилейной Международной Выставке “Нефть и Газ Каспия”
Baku Steel Company на 30-й Юбилейной Международной Выставке “Нефть и Газ Каспия”
20:38 1185
Россия предложила Украине прекратить огонь на три дня
Россия предложила Украине прекратить огонь на три дня видео; обновлено 18:45
18:45 14411
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации имена, новые подробности
14:04 5267
Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому
Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому
19:10 2933
Россия требует от Украины одно: капитуляции
Россия требует от Украины одно: капитуляции обновлено 21:30
21:30 6013
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
13:01 3962
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
17:19 3571
Суд вынес решение по политэмигрантам
Суд вынес решение по политэмигрантам
16:52 2946
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться