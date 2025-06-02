Стало известно о двусторонней встрече Мединского и Умерова

Руководители переговорщиков от РФ и Украины в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу до начала переговоров делегаций. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Двусторонняя встреча Мединского и Умерова прошла до начала переговоров делегаций и длилась 2,5 часа», - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что общение руководителей делегаций «предопределило эффективный ход дальнейших переговоров».

Отметим, что второй раунд прямых переговоров РФ и Украины состоялся сегодня, 2 июня, в Стамбуле.