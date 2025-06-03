В Дубае строится EYWA – самое заботящееся о здоровье здание в мире

Впервые открыт доступ для клиентов из Азербайджана в первый в мире wellness жилой комплекс с двойной сертификацией WELL и LEED Platinum, фильтрацией воздуха уровня операционной, живой водой и встроенными кристаллами.
В престижном районе Дубая Business Bay активно ведется строительство инновационного жилого здания, которое уже называют архитектурной революцией в сфере элитной недвижимости.
Eywa — это не просто элитное и роскошное жильё, а пространство, где тесно переплетены наука и духовность, а древние знания встречаются с передовыми технологиями.
В Eywa внимание к себе, к своему здоровью, к ритму, к тишине и к благополучию семьи встроено в саму архитектуру.
Международный девелопер R.Evolution, реализующий проект, создаёт не только квадратные метры, а среду, в которой можно замедлиться, восстановиться и жить по-настоящему.
Девелопер R.Evolution впервые объявил об открытии доступа для покупателей из Азербайджана на 12 из 52 эксклюзивных резиденций (сдача проекта в июне 2026 года).
Eywa: здание, вдохновленное деревом жизни
Название комплекса — это отсылка к сакральному дереву Баньян, чьи корни уходят в землю, а ветви соединяются с небом.
В философии проекта Eywa — связь поколений, забота о балансе, и жизнь в соответствии с внутренними ритмами.
Здание «растет» как живой организм.
Здесь технологии не только впечатляют — они заботятся, поддерживают, оберегают.
Воздух чище, чем в операционной
С учетом того, что люди проводят до 80% своего времени в помещении, влияние вдыхаемого воздуха на здоровье, продуктивность и общее самочувствие невозможно переоценить.
Eywa — первое жилое здание в регионе Ближнего Востока с системой фильтрации уровня MERV 14 — такой же используется в операционных блоках.
Для сравнения: в самых элитных жилых зданиях мира уровень обычно ограничивается MERV 9–12.
Эта система:
- полностью очищает воздух от вирусов, аллергенов, тяжёлых частиц
- работает непрерывно 24/7 и адаптируется к микроклимату квартиры
Чтобы вы и ваши дети каждый день могли дышать глубоко, без страха перед аллергией или пылью, ощущая, как легкие отдыхают.
Живая вода — для питья и купания
Вода в Eywa проходит 9 уровней очистки и структурирования: серебро, медь, минералы, квантовый реактор.
- Питьевая вода идентична по заряду воде в теле человека
- Вода для душа и ванн — мягкая, с pH 6.5, щадящая кожу
Это вода, которая питает изнутри и успокаивает снаружи. Вы заходите в душ — и чувствуете, как вода не сушит, а как будто гладит. Уже в первые дни кожа становится мягче, тело — спокойнее.
Кристаллы, встроенные в структуру
1450 природных кристаллов, включая аметист, кварц, яшму и лазурит, вмонтированы в фундамент и этажи.
Они помогают создать спокойную и устойчивую атмосферу в пространстве — снижают фоновое напряжение, улучшают концентрацию и эмоциональный баланс.
Дети особенно остро чувствуют такую среду — она укрепляет их иммунитет, успокаивает нервную систему и дает телу развиваться без лишнего напряжения.
Splash-pool или джакузи на каждой террасе и водопады внутри здания
В каждой резиденции — персональный splash-бассейн или джакузи с видом на канал.
Внутри комплекса — фасадные водопады и тенистые зоны с ароматами гардении, жасмина и адениума.
Это не визуальный эффект — это архитектурная терапия: природа, встроенная в повседневность, чтобы возвращать вас к себе.
Закрытый SPA и wellness-программа
В комплексе предусмотрен закрытый wellness-центр только для владельцев:
- инфинити бассейн с видом на канал и Burj Khalifa
- программы сна, дыхания, восстановление после стресса
- термальные процедуры и телесная терапия
- биоэнергетическая настройка пространства
И самое важное — личный wellness-консьерж по запросу.
Это врач, наставник и гид по восстановлению, которого можно вызвать прямо в свою резиденцию.
Чтобы забота о себе не требовала усилий, она уже встроена.
Материалы с осознанным выбором
Eywa отделана натуральным камнем и деревом, сертифицированными по стандартам WELL Platinum:
- оникс
- кварцит из Патагонии
- мрамор из Альп
- породы дерева с высокой биосовместимостью
Все для того, чтобы каждое прикосновение к дому — было прикосновением к балансу.
Среди первых резидентов — основатель Mindvalley
Один из первых владельцев Eywa — Вишен Лакьяни, мультимиллионер и основатель глобальной платформы осознанной жизни Mindvalley.
«Eywa — это не дом. Это технология долгой жизни», — прокомментировал он.
EYWA: Гармония семьи и осознанной жизни
Eywa — это не просто покупка или инвестиция в недвижимость.
Eywa – это новая настройка жизни и ваша инвестиция в годы жизни.
Это о вашем ритме, о вашей семье, о вашем времени.
Дом-хранитель. Дом-гуру. Дом-game-changer.
EYWA — это дом, где здоровье вашей семьи и внутренняя гармония сливаются воедино.
Eywa — это место, которое помогает вспомнить, как звучит настоящая тишина, как чувствуется воздух без тревоги и как выглядит жизнь, проживаемая осознанно.
Потому что здоровье, покой и ощущение себя — нельзя отложить на потом.
Вы открываете дверь — и заходите в среду, которая исцеляет.
Воздух, тишина и свет уже работают на вас.
Это решение не на 5 лет. Это выбор на десятилетия — или даже на поколение.
Впервые открыт доступ для клиентов из Азербайджана
Eywa впервые официально приглашает частных клиентов из Азербайджана.
Из 52 резиденций, включая апартаменты с 2–5 спальнями (от 276 до 821 м²) и два роскошных пентхауса (1510 м²), остались только 12. 40 уже выбраны владельцами из Швейцарии, Франции, Латвии, Австралии и других стран мира. Оставшиеся 12 — открыты к рассмотрению.
Ваш следующий шаг к EYWA
Проект будет завершен к июню 2026 года, но ваша возможность стать частью этого уникального сообщества - уже сейчас.
Чтобы получить доступ к презентации, планировкам и личному сопровождению, пожалуйста напишите или позвоните в WhatsApp:
+971 54 340 59 53 (поддержка на русском и английском языках)
EYWA гарантирует полную конфиденциальность на каждом этапе — от персональных показов до защищенных сделок.
Сделайте выбор в пользу своего будущего и благополучия своей семьи. Узнайте, как выглядит жизнь в ритме EYWA.