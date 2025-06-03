В Дубае строится EYWA – самое заботящееся о здоровье здание в мире

Впервые открыт доступ для клиентов из Азербайджана в первый в мире wellness жилой комплекс с двойной сертификацией WELL и LEED Platinum, фильтрацией воздуха уровня операционной, живой водой и встроенными кристаллами.

В престижном районе Дубая Business Bay активно ведется строительство инновационного жилого здания, которое уже называют архитектурной революцией в сфере элитной недвижимости. Eywa — это не просто элитное и роскошное жильё, а пространство, где тесно переплетены наука и духовность, а древние знания встречаются с передовыми технологиями. В Eywa внимание к себе, к своему здоровью, к ритму, к тишине и к благополучию семьи встроено в саму архитектуру. Международный девелопер R.Evolution, реализующий проект, создаёт не только квадратные метры, а среду, в которой можно замедлиться, восстановиться и жить по-настоящему. Девелопер R.Evolution впервые объявил об открытии доступа для покупателей из Азербайджана на 12 из 52 эксклюзивных резиденций (сдача проекта в июне 2026 года).

Eywa: здание, вдохновленное деревом жизни

Название комплекса — это отсылка к сакральному дереву Баньян, чьи корни уходят в землю, а ветви соединяются с небом. В философии проекта Eywa — связь поколений, забота о балансе, и жизнь в соответствии с внутренними ритмами. Здание «растет» как живой организм. Здесь технологии не только впечатляют — они заботятся, поддерживают, оберегают. Воздух чище, чем в операционной С учетом того, что люди проводят до 80% своего времени в помещении, влияние вдыхаемого воздуха на здоровье, продуктивность и общее самочувствие невозможно переоценить. Eywa — первое жилое здание в регионе Ближнего Востока с системой фильтрации уровня MERV 14 — такой же используется в операционных блоках. Для сравнения: в самых элитных жилых зданиях мира уровень обычно ограничивается MERV 9–12. Эта система: - полностью очищает воздух от вирусов, аллергенов, тяжёлых частиц - работает непрерывно 24/7 и адаптируется к микроклимату квартиры Чтобы вы и ваши дети каждый день могли дышать глубоко, без страха перед аллергией или пылью, ощущая, как легкие отдыхают. Живая вода — для питья и купания Вода в Eywa проходит 9 уровней очистки и структурирования: серебро, медь, минералы, квантовый реактор. - Питьевая вода идентична по заряду воде в теле человека - Вода для душа и ванн — мягкая, с pH 6.5, щадящая кожу Это вода, которая питает изнутри и успокаивает снаружи. Вы заходите в душ — и чувствуете, как вода не сушит, а как будто гладит. Уже в первые дни кожа становится мягче, тело — спокойнее. Кристаллы, встроенные в структуру

1450 природных кристаллов, включая аметист, кварц, яшму и лазурит, вмонтированы в фундамент и этажи. Они помогают создать спокойную и устойчивую атмосферу в пространстве — снижают фоновое напряжение, улучшают концентрацию и эмоциональный баланс. Дети особенно остро чувствуют такую среду — она укрепляет их иммунитет, успокаивает нервную систему и дает телу развиваться без лишнего напряжения. Splash-pool или джакузи на каждой террасе и водопады внутри здания

В каждой резиденции — персональный splash-бассейн или джакузи с видом на канал. Внутри комплекса — фасадные водопады и тенистые зоны с ароматами гардении, жасмина и адениума. Это не визуальный эффект — это архитектурная терапия: природа, встроенная в повседневность, чтобы возвращать вас к себе. Закрытый SPA и wellness-программа

В комплексе предусмотрен закрытый wellness-центр только для владельцев: - инфинити бассейн с видом на канал и Burj Khalifa - программы сна, дыхания, восстановление после стресса - термальные процедуры и телесная терапия - биоэнергетическая настройка пространства И самое важное — личный wellness-консьерж по запросу. Это врач, наставник и гид по восстановлению, которого можно вызвать прямо в свою резиденцию. Чтобы забота о себе не требовала усилий, она уже встроена. Материалы с осознанным выбором

Eywa отделана натуральным камнем и деревом, сертифицированными по стандартам WELL Platinum: - оникс - кварцит из Патагонии - мрамор из Альп - породы дерева с высокой биосовместимостью Все для того, чтобы каждое прикосновение к дому — было прикосновением к балансу. Среди первых резидентов — основатель Mindvalley Один из первых владельцев Eywa — Вишен Лакьяни, мультимиллионер и основатель глобальной платформы осознанной жизни Mindvalley. «Eywa — это не дом. Это технология долгой жизни», — прокомментировал он.

EYWA: Гармония семьи и осознанной жизни