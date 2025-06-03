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В Дубае строится EYWA – самое заботящееся о здоровье здание в мире

11:00 924

Впервые открыт доступ для клиентов из Азербайджана в первый в мире wellness жилой комплекс с двойной сертификацией WELL и LEED Platinum, фильтрацией воздуха уровня операционной, живой водой и встроенными кристаллами.

В престижном районе Дубая Business Bay активно ведется строительство инновационного жилого здания, которое уже называют архитектурной революцией в сфере элитной недвижимости.

Eywa — это не просто элитное и роскошное жильё, а пространство, где тесно переплетены наука и духовность, а древние знания встречаются с передовыми технологиями.

В Eywa внимание к себе, к своему здоровью, к ритму, к тишине и к благополучию семьи встроено в саму архитектуру.

Международный девелопер R.Evolution, реализующий проект, создаёт не только квадратные метры, а среду, в которой можно замедлиться, восстановиться и жить по-настоящему.

Девелопер R.Evolution впервые объявил об открытии доступа для покупателей из Азербайджана на 12 из 52 эксклюзивных резиденций (сдача проекта в июне 2026 года).

 

Eywa: здание, вдохновленное деревом жизни

Название комплекса — это отсылка к сакральному дереву Баньян, чьи корни уходят в землю, а ветви соединяются с небом.

В философии проекта Eywa — связь поколений, забота о балансе, и жизнь в соответствии с внутренними ритмами.

Здание «растет» как живой организм.

Здесь технологии не только впечатляют — они заботятся, поддерживают, оберегают.

 

Воздух чище, чем в операционной

С учетом того, что люди проводят до 80% своего времени в помещении, влияние вдыхаемого воздуха на здоровье, продуктивность и общее самочувствие невозможно переоценить.

Eywa — первое жилое здание в регионе Ближнего Востока с системой фильтрации уровня MERV 14 — такой же используется в операционных блоках.

Для сравнения: в самых элитных жилых зданиях мира уровень обычно ограничивается MERV 9–12.

Эта система:

- полностью очищает воздух от вирусов, аллергенов, тяжёлых частиц

- работает непрерывно 24/7 и адаптируется к микроклимату квартиры

Чтобы вы и ваши дети каждый день могли дышать глубоко, без страха перед аллергией или пылью, ощущая, как легкие отдыхают.

 

Живая вода — для питья и купания

Вода в Eywa проходит 9 уровней очистки и структурирования: серебро, медь, минералы, квантовый реактор.

- Питьевая вода идентична по заряду воде в теле человека

- Вода для душа и ванн — мягкая, с pH 6.5, щадящая кожу

Это вода, которая питает изнутри и успокаивает снаружи. Вы заходите в душ — и чувствуете, как вода не сушит, а как будто гладит. Уже в первые дни кожа становится мягче, тело — спокойнее.

 

Кристаллы, встроенные в структуру

1450 природных кристаллов, включая аметист, кварц, яшму и лазурит, вмонтированы в фундамент и этажи.

Они помогают создать спокойную и устойчивую атмосферу в пространстве — снижают фоновое напряжение, улучшают концентрацию и эмоциональный баланс.

Дети особенно остро чувствуют такую среду — она укрепляет их иммунитет, успокаивает нервную систему и дает телу развиваться без лишнего напряжения.

 

Splash-pool или джакузи на каждой террасе и водопады внутри здания

В каждой резиденции — персональный splash-бассейн или джакузи с видом на канал.

Внутри комплекса — фасадные водопады и тенистые зоны с ароматами гардении, жасмина и адениума.

Это не визуальный эффект — это архитектурная терапия: природа, встроенная в повседневность, чтобы возвращать вас к себе.

 

Закрытый SPA и wellness-программа

В комплексе предусмотрен закрытый wellness-центр только для владельцев:

- инфинити бассейн с видом на канал и Burj Khalifa

- программы сна, дыхания, восстановление после стресса

- термальные процедуры и телесная терапия

- биоэнергетическая настройка пространства

И самое важное — личный wellness-консьерж по запросу.

Это врач, наставник и гид по восстановлению, которого можно вызвать прямо в свою резиденцию.

Чтобы забота о себе не требовала усилий, она уже встроена.

 

Материалы с осознанным выбором

Eywa отделана натуральным камнем и деревом, сертифицированными по стандартам WELL Platinum:

- оникс

- кварцит из Патагонии

- мрамор из Альп

- породы дерева с высокой биосовместимостью

Все для того, чтобы каждое прикосновение к дому — было прикосновением к балансу.

 

Среди первых резидентов — основатель Mindvalley

Один из первых владельцев Eywa — Вишен Лакьяни, мультимиллионер и основатель глобальной платформы осознанной жизни Mindvalley.

«Eywa — это не дом. Это технология долгой жизни», — прокомментировал он.

 

EYWA: Гармония семьи и осознанной жизни

Eywa — это не просто покупка или инвестиция в недвижимость.

Eywa – это новая настройка жизни и ваша инвестиция в годы жизни.

Это о вашем ритме, о вашей семье, о вашем времени.

Дом-хранитель. Дом-гуру. Дом-game-changer.

EYWA — это дом, где здоровье вашей семьи и внутренняя гармония сливаются воедино.

Eywa — это место, которое помогает вспомнить, как звучит настоящая тишина, как чувствуется воздух без тревоги и как выглядит жизнь, проживаемая осознанно.

Потому что здоровье, покой и ощущение себя — нельзя отложить на потом.

Вы открываете дверь — и заходите в среду, которая исцеляет.

Воздух, тишина и свет уже работают на вас.

Это решение не на 5 лет. Это выбор на десятилетия — или даже на поколение.

 

Впервые открыт доступ для клиентов из Азербайджана

Eywa впервые официально приглашает частных клиентов из Азербайджана.

Из 52 резиденций, включая апартаменты с 2–5 спальнями (от 276 до 821 м²) и два роскошных пентхауса (1510 м²), остались только 12. 40 уже выбраны владельцами из Швейцарии, Франции, Латвии, Австралии и других стран мира. Оставшиеся 12 — открыты к рассмотрению.

 

Ваш следующий шаг к EYWA

Проект будет завершен к июню 2026 года, но ваша возможность стать частью этого уникального сообщества - уже сейчас.

Чтобы получить доступ к презентации, планировкам и личному сопровождению, пожалуйста напишите или позвоните в WhatsApp:

+971 54 340 59 53 (поддержка на русском и английском языках)

EYWA гарантирует полную конфиденциальность на каждом этапе — от персональных показов до защищенных сделок.

Сделайте выбор в пользу своего будущего и благополучия своей семьи. Узнайте, как выглядит жизнь в ритме EYWA.

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