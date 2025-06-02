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Маск впечатлен действиями Украины
Новость дня
Маск впечатлен действиями Украины

Как Трамп отреагировал на украинские удары по российским авиабазам

21:57 2262

Президент США Дональд Трамп открыт для возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент США заявил ранее, что открыт для этого, если до этого дойдет, - сказала представитель американского лидера, отвечая на вопрос о том, готов ли Трамп к трехсторонним переговорам с Путиным и Зеленским в Турции. - Однако он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол переговоров». «И мы сегодня видели, как они это сделали по призыву президента Трампа», - сказала Ливитт.

Она отказалась давать оценку нынешнему раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщив, что позднее это сделает Трамп. «Что касается того, какие ощущения есть у президента по поводу этих переговоров, по поводу того, что имело там место, то я предоставлю ему самому говорить на сей счет», - отметила представитель Белого дома.

«Реакция президента США Дональда Трампа на удары Украины по базам авиации России заключается в том, что война должна завершиться», - добавила Ливитт.

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