Украину пригласили на саммит НАТО

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Zoom в понедельник, 2 июня.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина была приглашена на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Зеленский рассказал журналистам о встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоялась ранее в понедельник.

«Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно», – добавил он.

Глава государства не уточнил, как именно Украина будет представлена на саммите Альянса, но сказал, что министр иностранных дел Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами «об инфраструктуре».