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Гейтс рассказал, куда пожертвует большую часть своего состояния

22:29 862

Наибольшая часть состояния основателя компании Microsoft Билла Гейтса достанется Африке. Об этом он объявил в выступлении 2 июня в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

«Недавно я пообещал, что мое богатство будет передано в течение следующих 20 лет, - приводит его слова местный новостной портал News 24. - Основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке». Он добавил, что деньги поступят через благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Весной Гейтс сообщил, что к 2045 году этот фонд направит на финансирование различных проектов $200 млрд.

На текущий день Гейтс занимает пятую позицию в списке самых богатых людей планеты. Его личное состояние достигает $175 млрд.

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