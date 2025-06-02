Новый президент Польши впервые прокомментировал победу

Поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий, победивший на выборах президента Польши, пообещал «достойно представлять» страну и учесть все важные для сограждан вопросы. Такой комментарий появился на странице Навроцкого в Х.

Новоизбранный президент Польши заявил о «тяжелой и порой жестокой избирательной кампании» и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

По мнению Навроцкого, его избрание свидетельствует о том, что поляки хотят жить в «безопасной, экономически сильной стране, которая заботится о самых слабых» и которая «имеет вес в международных, европейских и трансатлантических отношениях».

«Вы можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни один вопрос, важный для Польши и поляков. Я буду достойно представлять вас на международной арене, следя за субъектным отношением к Польше», – написал он.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Кароль Навроцкий, которого поддержала польская консервативная оппозиция, победил во втором туре президентских выборов в Польше 1 июня с 50,89%.