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Маск впечатлен действиями Украины

Русские продвигаются в Сумской области: идут тяжелые бои

23:11 359

Российская армия захватила село Константиновка в Сумской области Украины, также, возможно, уже оккупированы Кондратовка, Водолаги и Алексеевка. Об этом сообщают аналитики украинского проекта DeepState.

По их данным, ситуация на севере Сумщины осложняется из-за постоянного давления россиян и большого количества их пехоты. Так, в Кондратовке, как рассказали эксперты, фиксируется российская пехота, «ее пытаются уничтожать, но количественное преимущество сказывается, поэтому удержать село трудно».

«В Алексеевке русских остановили на северных окраинах, там продолжаются тяжелые бои... Одновременно с этим войска РФ подбираются с разных сторон к Яблоновке и пробуют залетать в Юнаковку, что дается им тяжело, потому что часть села, куда они заходят, разрушена, и им негде закрепляться», - рассказали аналитики.

Как отмечают в DeepState, «Россия сделала ставку на продвижение в сторону населенного пункта Хотень»: туда стянуто большое количество пехоты, «и на пути значительно меньше препятствий, чтобы подобраться к поселку».

«Угрозой в продвижении россиян является выход на расстояние 20-25 километров, что даст возможность долетать FPV-дронам до города Сумы. В дополнение, север Сумщины усеян высотами, что создает благоприятную обстановку для этих полетов», - пояснили аналитики.

В DeepState заметили, что «пока ситуация складывается не лучшим образом», хоть украинские военные «прилагают максимальные усилия, чтобы сдержать натиск россиян».

«Отдельно можно отметить проблему с людьми для сдерживания русских, которых кардинально не хватает, и на которую сетуют военнослужащие», - пишут эксперты.

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