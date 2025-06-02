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Эрдоган о поставках туркменского газа через Азербайджан и Турцию

23:17 268

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил успехи и перспективы сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере, заявил о возможности сотрудничества в вопросе экспортных поставок туркменского газа через Азербайджан и Турцию.

«Наши страны на протяжении долгих лет сообща достигали многих успехов в энергетический сфере. Геополитические изменения последних лет вновь подчеркнули значимость энергетического взаимодействия Турции и Азербайджана», - сказал Эрдоган в обращении к участникам «Бакинской энергетической недели».

Текст обращения Эрдогана опубликован на сайте президента Азербайджана.

По словам турецкого лидера, сотрудничество между двумя странами, включающее реализацию таких проектов, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также Трансанатолийский газопровод (TANAP), приносит пользу не только Турции и Азербайджану, но и продолжает вносить важный вклад в энергетическую безопасность региона и Европы.

Эрдоган отметил, что Баку и Анкара имеют возможность для взаимовыгодного сотрудничества в вопросе экспортных поставок туркменского газа через Азербайджан и Турцию. «Этот проект внесет весомый вклад как в расширение географии поставок энергоносителей, так и повышение благосостояния стран региона», - подчеркнул турецкий лидер.

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