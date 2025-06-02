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Azercell предоставляет абонентам возможность бесперебойного пользования на основе тарифной оплаты

2 июня 2025, 23:50 714

С 19 июня 2025 года Azercell Telecom внедряет новый тарифный механизм для пользователей предоплатной (SimSim) линии, обеспечивающий более удобное и прозрачное использование услуг мобильной связи.

Согласно новым правилам, при пополнении баланса абонента на сумму, соответствующую тарифу — например, 2 AZN — тариф будет автоматически обновлен, и номер останется активным в течение 30 дней. Это обеспечит возможность полноценного и бесперебойного использования предоставленных минут и интернет-ресурсов.

Отметим, что в предыдущей системе активный период номера определялся на основе суммы, загруженной на баланс. По истечении срока, даже если на балансе были неиспользованные средства, услуги приостанавливались. Например, если пользователь подключался к тарифам Azercellim или Bölge и пополнял баланс на 2 AZN, номер оставался активным только 10 дней. Это не позволяло пользоваться оставшимися на балансе средствами.

Новый механизм устраняет это ограничение и предоставляет пользователям более гибкий и ориентированный на клиента опыт.

Изменение распространяется на все виды разговорных карт (1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 AZN) и электронные способы пополнения баланса. Независимо от суммы пополнения, теперь можно будет поддерживать номер активным в течение всего тарифного периода, просто оплачивая тариф.

Это новшество является частью стратегии Azercell Telecom, направленной на улучшение клиентского опыта и предоставление абонентам более эффективных услуг, адаптированных к их ежедневным потребностям в общении.

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