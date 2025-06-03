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Трамп хочет сотрудничать с Азербайджаном

00:03 1197

США ценят партнерство с Азербайджаном и региональную энергетическую стабильность, рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Баку в этом направлении, заявил президент США Дональд Трамп в обращении к участникам «Бакинской энергетической недели».

Обращение Трампа зачитал главный советник Госдепа Вятт Телке, текст опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.

Трамп отметил, что последние 30 лет «ознаменовались лидерством Азербайджана в энергетическом секторе региона и его приверженностью глобальной энергетической безопасности».

«За последние 30 лет наши две страны добились чрезвычайно продуктивного партнерства в углеводородном секторе. Мы разделяем мнение о том, что природный газ будет играть важную роль в удовлетворении растущего мирового спроса на энергию в ближайшие десятилетия, и поддерживаем право каждой страны использовать свои ресурсы для собственного процветания. США ценят партнерство с Азербайджаном и региональную энергетическую стабильность, которая делает это возможным. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества в этой важной сфере. Вместе мы сможем добиться большей энергетической независимости, устойчивого развития и экономического роста в будущем», - отметил американский лидер.

Телке, со своей стороны, отметил, что Вашингтон и Баку на протяжении десятилетий поддерживают прочное партнерство в энергетическом секторе.

«Буквально в прошлом году мы отметили 30-ю годовщину подписания «Контракта века», который стал основой наших прочных двусторонних энергетических отношений. И от «Контракта века» до Южного газового коридора Азербайджан продемонстрировал лидирующую роль и дальновидность, утвердив себя в качестве важнейшего оплота энергетической безопасности в регионе и за его пределами. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего партнерства с Азербайджаном для продвижения наших общих интересов в раскрытии потенциала энергетического изобилия и обеспечении нашей будущей энергетической безопасности», - добавил представитель Госдепа.

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