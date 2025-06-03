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Маск впечатлен действиями Украины
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Маск впечатлен действиями Украины

Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион

00:45 278

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением баллистической ракеты. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа.

«Ракетные войска провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион с использованием баллистической ракеты типа «Зульфикар», - сказал он в эфире телеканала Al Masirah.

По словам Сарии, операция «успешно достигла своей цели». Он также утверждает, что в результате ракетного удара работа аэропорта была приостановлена.

В понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала, что военные перехватили очередную ракету, запущенную с территории Йемена. В ряде районов Израиля была объявлена воздушная тревога.

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