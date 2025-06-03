Дроны ВСУ атакуют

«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито», - написал он в своем Telegram-канале. Сальдо добавил, что боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается.

В то же время сообщается, что звуки взрывов слышны в Мелитополе Запорожской области, предположительно, работают российские силы ПВО. «В Мелитополе слышны звуки взрывов. Детали уточняются. По предварительным данным, работает ПВО. В отдельных районах Мелитополя зафиксированы отключения электроснабжения», - говорится в сообщении «администрации» города.

Также сообщается, что оккупированная Запорожская область полностью обесточена в результате обстрелов ВСУ и повреждения высоковольтного оборудования. «В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. Отсутствует электроэнергия на всей территории региона», - написал «губернатор» региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

В свою очередь, «пресс-секретарь губернатора» Херсонской области Владимир Василенко заявил, что несколько муниципальных округов региона частично обесточены в результате массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).