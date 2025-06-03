USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1932
Подписаться на уведомления
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
Новость дня
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом

В подрыве моста в России нашли американский след

01:48 508

Неразорвавшаяся бомба, обнаруженная на железнодорожном перегоне Унеча - Жеча в Брянской области России 1 июня, стала ключом к установлению типа взрывчатки, использованной украинской разведкой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экспертиза подтвердила применение пластичной взрывчатки C-4 американского производства.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что аналогичные самодельные взрывные устройства, собранные на основе C-4, применялись и при других взрывах. Следствие не исключает, что на российской территории действовало сразу несколько групп диверсантов. Подробности расследования пока не разглашаются.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадало не менее 70 человек.

Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России
Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России главная тема
2 июня 2025, 20:52 4736
Конфликт самого богатого человека с президентом США
Конфликт самого богатого человека с президентом США заметки на полях
02:11 520
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом видео; обновлено 00:41
00:41 19090
Россия требует от Украины одно: капитуляции
Россия требует от Украины одно: капитуляции обновлено 21:30
2 июня 2025, 21:30 11748
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте обновлено 21:12
2 июня 2025, 21:12 5178
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
2 июня 2025, 16:12 8942
Что происходит с ПВО Ирана?
Что происходит с ПВО Ирана? наш комментарий
2 июня 2025, 15:03 5062
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации имена, новые подробности
2 июня 2025, 14:04 6722
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
2 июня 2025, 13:01 4361
Кылычдароглу воскрес в воскресенье
Кылычдароглу воскрес в воскресенье наша корреспонденция
2 июня 2025, 12:14 4289
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет?
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет? наш комментарий
2 июня 2025, 10:45 3147

ЭТО ВАЖНО

Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России
Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России главная тема
2 июня 2025, 20:52 4736
Конфликт самого богатого человека с президентом США
Конфликт самого богатого человека с президентом США заметки на полях
02:11 520
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
Москва угрожает срывом переговоров с Киевом видео; обновлено 00:41
00:41 19090
Россия требует от Украины одно: капитуляции
Россия требует от Украины одно: капитуляции обновлено 21:30
2 июня 2025, 21:30 11748
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте обновлено 21:12
2 июня 2025, 21:12 5178
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
2 июня 2025, 16:12 8942
Что происходит с ПВО Ирана?
Что происходит с ПВО Ирана? наш комментарий
2 июня 2025, 15:03 5062
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации имена, новые подробности
2 июня 2025, 14:04 6722
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
2 июня 2025, 13:01 4361
Кылычдароглу воскрес в воскресенье
Кылычдароглу воскрес в воскресенье наша корреспонденция
2 июня 2025, 12:14 4289
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет?
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет? наш комментарий
2 июня 2025, 10:45 3147
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться