В подрыве моста в России нашли американский след

Неразорвавшаяся бомба, обнаруженная на железнодорожном перегоне Унеча - Жеча в Брянской области России 1 июня, стала ключом к установлению типа взрывчатки, использованной украинской разведкой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экспертиза подтвердила применение пластичной взрывчатки C-4 американского производства.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что аналогичные самодельные взрывные устройства, собранные на основе C-4, применялись и при других взрывах. Следствие не исключает, что на российской территории действовало сразу несколько групп диверсантов. Подробности расследования пока не разглашаются.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадало не менее 70 человек.