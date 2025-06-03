Египет усиливает армию, Израиль бьет тревогу

Пока внимание международного сообщества сосредоточено на секторе Газа, Южном Ливане и ХАМАС, на южной границе Израиля незаметно развивается потенциально куда более значительный стратегический вызов. Мир между Египтом и Израилем, установленный Кэмп-Дэвидскими соглашениями 1979 года, переживает скрытую эрозию. И все чаще высокопоставленные представители Израиля выражают озабоченность тем, что Египет фактически отказывается соблюдать ключевые положения мирного договора и делает это без официального объявления. Как сообщили источники в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Египет сегодня содержит в Синайской пустыне до четырех дивизий, что в четыре раза превышает лимиты, установленные в рамках соглашений.

«Речь уже идет не о борьбе с терроризмом, а о систематической подготовке к войне с Израилем», - заявил один из старших офицеров ЦАХАЛа, пожелавший остаться неназванным. После начала операции «Железные мечи» Египет отказался назначать нового посла в Израиле. В ответ Иерусалим отозвал своего посла из Каира. Таким образом, при формальном соблюдении мирного договора дипломатические отношения между Египтом и Израилем, по сути, заморожены. Официальный представитель египетской армии в комментарии для The New York Times отверг обвинения в нарушении Кэмп-Дэвидского договора, назвав усиление военного присутствия в Синае «необходимой мерой для борьбы с ИГИЛ». «Все наши действия согласованы с израильской стороной и направлены исключительно на обеспечение безопасности», — подчеркнул он. Тем не менее согласно спутниковым снимкам, опубликованным международной мониторинговой группой Janes Defence, в Синае за последние три года появились укрепленные базы, ангарные комплексы, аэродромы и склады с признаками хранения оружия массового поражения. И эти данные вызывают беспокойство в израильском разведсообществе.

По Кэмп-Дэвидскому соглашению Египту было разрешено содержать на Синае одну механизированную дивизию, а также дополнительную танковую бригаду - в общей сложности 47 батальонов всех типов и 300 танков. Однако сегодня египтяне содержат на Синае крупные силы, причем за пределами оговоренных 60 километров, например, в Эль-Арише и даже вблизи границы с Рафахом. Египтяне создали инфраструктуру для хранения танков, артиллерии и инженерного механического оборудования, которая за последние годы выросла с 300 тысяч до 2,5 миллиона квадратных метров. В то же время Армия обороны Израиля сократила за последние двадцать лет шесть боевых дивизий, тысячи танков, 50 процентов артиллерийских рот, пехотных и танковых бригад, инженерных батальонов и разведывательных подразделений, а также тысячи кадровых военнослужащих. Сегодня численность сухопутной армии Армии обороны Израиля составляет треть от численности ЦАХАЛа двадцатилетней давности. По словам одного из генералов, «ЦАХАЛ сегодня не располагает необходимыми ресурсами, чтобы прикрыть южную границу — ни в мирное время, ни, тем более, в условиях войны».

В докладе, опубликованном отставным генерал-майором ЦАХАЛа Ицхаком Бриком, утверждается, что «израильская армия оказалась не готова к потенциальной египетской угрозе», а разведывательное покрытие Синайского полуострова, и особенно районов к западу от Суэцкого канала, — «практически отсутствует». Отдельный источник в ЦАХАЛе подтвердил, что в южном направлении работают всего двенадцать гражданских аналитиков, да и те не прошли специальную подготовку. Следует особо отметить, что в последние годы Каир активно расширяет военное сотрудничество с Китаем и Россией, закупил российские истребители Су-35, а также китайские БПЛА и бронетехнику. И даже несмотря на продолжающееся многолетнее американское военное финансирование в объеме 1,3 миллиарда долларов в год, официальный Каир, по мнению аналитиков, все больше дрейфует к политике многовекторности. «Это не обязательно означает, что Египет готовится к войне с Израилем, - считает доктор Шибли Телхами, аналитик из Brookings Institution. - Но это явный признак самостоятельности в принятии решений в сфере безопасности и сигнал: Каир не намерен быть просто союзником Вашингтона или Иерусалима». Тем не менее в израильском истеблишменте сохраняется ощущение угрозы. По оценке израильской военной разведки, на данный момент армия Египта насчитывает около 16 дивизий, 4 тысячи танков, сотни самолетов и модернизированный военно-морской флот. «Мы слишком долго игнорировали этот вектор, - признает военный обозреватель газеты Haaretz Амос Харель. - Сейчас Синай больше не буфер — он может стать плацдармом». Некоторые военные в Израиле утверждают, что Египет не осмелится на открытый конфликт, опасаясь ответного удара Израиля по Асуанской плотине, что привело бы к катастрофическому наводнению в долине Нила. Однако эксперты в США предостерегают от таких допущений.