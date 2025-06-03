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Москва угрожает срывом переговоров с Киевом
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Москва угрожает срывом переговоров с Киевом

США установили срок для торговых переговоров

01:55 230

Администрация Трампа просит страны, желающие добиться послаблений в плане пошлин, предоставить свои предложения по торговым переговорам до среды. Об этом свидетельствует проект письма партнерам по переговорам, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Агентство отмечает, что проект документа от офиса торгового представителя США демонстрирует планы Дональда Трампа по завершению переговоров с десятками стран, которые начались 9 апреля, когда он приостановил введенные им же торговые тарифы на 90 дней, до 8 июля, после того как фондовые, валютные рынки и рынки облигаций масштабно обвалились после объявления о введении пошлин буквально против всех стран мира.

Согласно проекту документа, США просят страны перечислить свои предложения в ряде ключевых областей, включая тарифы и квоты по покупке американской промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также планы по устранению любых имеющихся нетарифных барьеров. Среди других запрашиваемых пунктов — обязательства по цифровой торговле и экономической безопасности, наряду со специфическими для каждой страны обязательствами.

США оценят ответы в течение нескольких дней и предложат «возможную зону приземления», которая может включать взаимную тарифную ставку. Известно, что активные переговоры, среди прочих, ведутся с Европейским союзом, Японией, Вьетнамом и Индией.

Тем временем в прошлую среду Суд по международной торговле постановил, что Трамп превысил свои полномочия с тарифами, разработанными в рамках Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Решение по этому делу Белый дом тут же обжаловал. Как отмечается в проекте письма торговым партнерам, им не следует верить, что тарифы будут отменены, если суд вынесет окончательное решение против использования Трампом этого закона.

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